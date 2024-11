Afrique du Nord: Au terme d'une visite officielle du Chef de l'Etat en Algérie - Attachement aux valeurs partagées de souveraineté et d'indépendance

Le Président Kaïs Saïed a conclu une visite officielle de deux jours en Algérie, marquée par sa participation aux célébrations du 70e anniversaire de la Révolution de libération algérienne.

Hier après-midi, le Président de la République, Kaïs Saïed, a quitté l'Algérie après une visite officielle de deux jours à l'invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Cette visite, qui a coïncidé avec les célébrations du 70e anniversaire de la Révolution de libération algérienne, s'inscrit dans une démarche de renforcement des liens historiques et stratégiques entre les deux pays voisins, partageant une longue histoire de solidarité et d'engagement mutuel.

Une commémoration historique

Les festivités, organisées pour commémorer le 1er novembre 1954, se sont déroulées en grande pompe à la Grande Mosquée d'Alger. Le Président Saïed, aux côtés de hauts responsables de la région, a assisté à un défilé militaire imposant organisé par l'Armée nationale populaire algérienne.

Les démonstrations des forces terrestres, aériennes et maritimes ont été accompagnées de 70 salves de canon en hommage aux martyrs de la guerre d'indépendance, tandis que des avions militaires traçaient les couleurs nationales dans le ciel, symbolisant la fierté et la résilience du peuple algérien.

Pour le Président Saïed, cette visite revêt une importance particulière, soulignant l'attachement de la Tunisie aux valeurs de solidarité et de souveraineté partagées avec l'Algérie. La présence de Kaïs Saïed aux côtés du Président Tebboune lors de cet événement témoigne de la volonté de maintenir et de consolider cette relation privilégiée.

Renforcement des liens bilatéraux et stratégiques

Ce renforcement des liens bilatéraux entre la Tunisie et l'Algérie s'inscrit dans une dynamique diplomatique continue. En effet, l'invitation de Kaïs Saïed en Algérie avait été transmise par le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de sa visite en Tunisie le 17 octobre. Peu après, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, s'était rendu en Algérie les 19 et 20 octobre pour rencontrer son homologue Ahmed Attaf, marquant un rapprochement politique entre les deux États.

La visite de Kaïs Saïed et sa participation aux cérémonies symbolisent ainsi un engagement renouvelé à consolider un partenariat stratégique en vue de bâtir un avenir de paix et de développement pour les peuples tunisien et algérien. Cette coopération se manifeste non seulement par des initiatives politiques et diplomatiques, mais également par des projets économiques et culturels, visant à assurer la prospérité et la sécurité de l'ensemble de la région du Maghreb.

En effet, les deux pays partagent une proximité géographique et des intérêts communs en matière de sécurité et de développement économique, ce qui en fait des partenaires naturels. Les échanges bilatéraux touchent depuis des années divers secteurs stratégiques, et la visite de Kaïs Saïed a permis de réaffirmer la détermination des deux parties à approfondir cette relation.

Ainsi, en commémorant ensemble cet anniversaire emblématique, les dirigeants des deux pays réaffirment la solidité d'une relation qui se nourrit autant du passé que de l'ambition d'un avenir prospère pour leurs peuples. Le soutien mutuel entre la Tunisie et l'Algérie, qui remonte aux combats pour l'indépendance, continue de se manifester aujourd'hui à travers une diplomatie active et une coopération accrue, éléments indispensables pour affronter les défis contemporains.