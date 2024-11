Congo-Brazzaville: Santé - La population informée des dangers de la peinture au plomb

Un atelier de sensibilisation à la peinture au plomb a été organisé le 31 octobre à Pointe-Noire par l'association Action sur l'environnement et le développement (AED), à l'occasion de la semaine internationale pour la prévention de l'intoxication à ce produit.

« Des futurs brillants commencent sans plomb », tel a été le thème du focus qui a réuni fabricants et vendeurs de peinture, laborantins et consommateurs. Eliminer les peintures contenant du plomb sur le marché congolais est l'objectif général de ce focus organisé à Pointe-Noire, ville où l'on trouve la plupart des fabricants et où se situe le principal port d'importation des produits.

« A l'occasion de la semaine internationale de prévention de l'intoxication au plomb, chaque année l'association Action sur l'environnement et le développement initie des activités de plaidoyer et de sensibilisation au plomb auprès des institutions publiques nationales et des parties prenantes intéressées par cette préoccupation.

La question de la non analyse des peintures commercialisées au Congo, maintes fois fois évoquée par les parties prenantes, permettrait d'avoir des résultats scientifiques pouvant convaincre les autorités gouvernementales et permettre rapidement la mise en place d'une réglementation appropriée », a dit Dr Eugène Loubaki, président de l'association AED.

%

Deux principales communications faites sur « La peinture au plomb, des futurs brillants commencent sans plomb » par Joseph Moudzingoula, secrétaire général de l'AED, et « Sensibilisation contre le saturnisme dû à la peinture au plomb » par Eugène Loubaki, ont ainsi édifié l'assistance sur le plomb, une matière toxique pour l'homme et nocif pour l'environnement.

En effet, le plomb est un métal toxique dont l'utilisation généralisée provoque une importante contamination de l'environnement et des problèmes de santé dans de nombreuses régions du monde. Il s'agit d'une substance toxique cumulative qui affecte plusieurs systèmes corporels, notamment neurologique, hématologique, gastro-intestinal, cardio vasculaire et rénal.

Selon certaines études, la peinture au plomb est une source importante d'exposition des enfants. Elle cause de graves dommages surtout chez ceux âgés de moins de 6 ans. Chez les adultes, l'exposition au plomb a des conséquences cause chez ceux qui exercent des métiers liés aux peintures automobiles, au bâtiment...

Ainsi, face à ce danger et pour prévenir toute conséquence néfaste pour l'homme et son environnement, l'Alliance mondiale pour l'élimination de la peinture au plomb, formée entre le Programme des Nations unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé, s'évertue à prévenir l'exposition au plomb en favorisant l'élimination progressive des peintures contenant ce produit par la sensibilisation des pouvoirs publics, des organismes de réglementation, du secteur privé, des fabricants, des consommateurs, des travailleurs, des syndicats et des prestataires de soins de santé à la toxicité du plomb dans les peintures et à la disponibilité d'alternatives techniquement supérieures et plus sûres, ont conclu les orateurs.