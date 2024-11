Congo-Brazzaville: Institut des jeunes sourds - Une quinzaine d'apprenants initiée au numérique

L'association sportive et éducative « Les jeunes cadres » vient de former une quinzaine d'élèves de l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville aux métiers de l'informatique, notamment le pack office, le design en ligne et l'introduction à la 3D.

La cérémonie de remise de certificats et de présentation des oeuvres des jeunes formés s'est déroulée le 31 octobre dernier, en présence de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Kimbatsa; ainsi que de celui des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.

Remettant les certificats à un échantillon d'apprenants, les deux membres du gouvernement se sont félicités de l'initiative de l'association « Les jeunes cadres » visant, entre autres, à offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse. Léon Juste Ibombo, de son côté, a promis de renforcer le pack informatique de la salle polyvalente de l'Institut des jeunes sourds qui comprend une bibliothèque, une médiathèque et un espace culturel.

Le président de l'association « Les jeunes cadres », Florian Koulimaya, a rappelé que le projet innovant pour l'inclusion numérique des jeunes sourds a pour but de permettre aux élèves de cet institut de participer aux activités extrascolaires. « Nous avons constaté qu'après le Brevet d'études techniques, les jeunes de cet institut n'avaient pas trop d'opportunités qui s'offraient à eux. Nous savons qu'ils peuvent faire usage de leurs mains et de leurs yeux, donc certains métiers du numérique peuvent être à leur portée. C'est pourquoi nous avons jugé de faire de notre mieux pour mettre en place un projet d'inclusion numérique au profit de ces jeunes », a-t-il expliqué.

Avant de former ces jeunes sourds pendant deux mois, l'association a procédé au renforcement des capacités de trois bénévoles, acteurs de l'inclusion numérique. Selon son président, le projet d'inclusion numérique redonne vie et espoir à ces jeunes qui semblent être exclus de la société. Car, ils pourront désormais, a-t-il dit, être sûrs et certains de s'autonomiser par le biais des métiers du numérique.

« Au sein de cet institut, les jeunes apprennent la menuiserie, la couture, donc associées à cette formation, ces jeunes pourraient modéliser tous les produits prototypes qu'ils voudraient fabriquer par la suite. Avec un ordinateur, ils pourraient concevoir un meuble et faire la menuiserie industrielle ; certains d'entre eux pourraient devenir des stylistes, des modélistes », a commenté Florian Koulimaya, précisant que la présence des deux ministres prouve à suffisance que le gouvernement est ouvert aux projets porteurs.