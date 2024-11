Sénégal: Développement durable des villes - Un appel à l'implication des jeunes dans les politiques publiques urbaines

Le Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, par la voix de son directeur de cabinet, Fatou Bintou Camara Fall, a appelé jeudi à mettre les jeunes au coeur de l'élaboration des politiques publiques urbaines. Ce plaidoyer formulé en marge de la célébration de la Journée mondiale des villes, intervient dans un contexte où le Sénégal fait face à une phase historique de transition urbaine et démographique dont les conséquences sur les établissements humains et les villes sont rendues plus complexes par les impacts actuels des changements climatiques.

Selon les statistiques élaborées par l'ONU-Habitat, les zones urbaines devraient accueillir 70% de la population mondiale d'ici 2050. Près de 60% de cette population vivra dans les villes d'ici 2030.

Le Sénégal n'est pas épargné par ce phénomène dont les défis sont notables. A ce titre, l'implication des jeunes dans les politiques urbaines est nécessaire si l'on en croit aux dires de Mme Fatoumata Bintou Camara Fall, Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement. « Les jeunes, composante essentielle du capital humain, ne sont pas et ne doivent pas être à la marge des politiques publiques mises en oeuvre dans les villes ».

« De nombreuses expériences et actions sont en train d'éclore et de se développer dans les établissements humains urbains », relève-t-elle, avant de soutenir que « l'inclusion des jeunes dans la gouvernance territoriale est devenue un enjeu stratégique». Et Mme Camara Fall d'expliquer : « au regard des statistiques nationales avec près de 54% de la population vivant dans un établissement humain à caractère urbain, la prochaine génération sera urbaine».

Sur ce point précis, le chef du Hub Sous régional pour l'Afrique de l'Ouest, ONU-Habitat, a salué les innovations apportées dans le nouveau référentiel Sénégal 2050, élaboré par les nouvelles autorités. Selon Mathias Spaliveiero, « Le Sénégal a vraiment mis la question de l'urbanisation au-devant de son processus de développement. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations quand on prend l'idée de créer des pôles de développement au niveau des différents territoires du Sénégal. Ça fait vraiment partie de la solution pour qu'il y ait un processus d'urbanisation plus équilibré qui promeut le développement au niveau local. »

Pour cette édition 2024 de la Journée mondiale des villes au Sénégal, le thème soumis à la discussion est « La jeunesse au coeur de l'action climatique et locale pour les villes ». Cette thématique, selon l'adjoint au maire de la commune de Bargny, consiste à réfléchir collectivement à la façon dont les villes pourront être transformées pour les rendre plus inclusives. De ce point de vue, Modou Seck souligne que « L'avenir des villes repose sur une approche innovante et durable. Il nous appartient alors de promouvoir une planification urbaine et inclusive et équitable, mettant au premier plan l'engagement de la jeunesse. »