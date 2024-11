Gabon: Le président de la coopérative 'Sabiochi', Bertrand Togno à l'heure de la récolte

Il fait de l'agriculture, l'élevage et la transformation, ses domaines de prédilection. Bertrand Togno est le président de la coopérative "Sabiochi" (fait tout en langue idzébi), qui se trouve à Mounana dans la province du Haut-Ogooué. En décidant d'entreprendre dans ces différentes activités, ce jeune gabonais emploie plusieurs jeunes de la contrées. En ce moment, c'est l'heure de la récolte dans son champ de plusieurs hectares situé au village Makala, non loin de Mounana.

Bertrand Togno, comme de nombreux jeunes gabonais, a compris qu'entreprendre est l'une des voies pour sortir de l'oisiveté, du manque et du vice. Il travaille dur et sans relâche. Il avait d'ailleurs été encouragé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de sa tournée républicaine. « Le 19e sommet de la Francophonie nous offre l'occasion de réfléchir ensemble sur cette préoccupation de l'emploi des jeunes.

Notre organisation devrait dans ce cadre apporter une valeur ajoutée à nos programmes éducatifs afin de les rendre plus pertinents, plus professionnels », avait indiqué le président gabonais lors du Sommet de la Francophonie. C'est la preuve que le chef de l'Etat promeut et encourage l'entrepreneuriat des jeunes.

L'on ne récolte que ce qu'on a semé, rappelle le président de la coopérative "Sabioche", comme pour interpeller la jeunesse à se battre, à être persévérante. Après avoir défriché, planté, c'est le moment de la récolte. Dans son champ d'ananas, avec le sourire, Bertrand Togno et ses employés, récoltes des centaines de fruits. C'est un homme heureux et fier. " Ces fruits permettent de réaliser nos jus saveurs, appelés jus Sabiochi, des chips et bien d'autres produits que vous connaissez. " explique t-il.

L'expression de son visage montre combien il est ravi de la récolte, qui pour lui, vient à point nommé. "La terre m'a toujours convaincu qu'elle ne ment pas. Elle ne te produit que ce que tu lui donnes. Ce que je fais, me permet de préserver ma dignité et garantir mon honneur. Je mange dignement à la sueur de mon front et j'emploie plusieurs jeunes qui eux aussi, comprennent la nécessité de travailler et gagner honnêtement leur vie." Rassure l'entrepreneur Bertrand. "Je suis d'avis avec ceux qui soutiennent que le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, il lui garantit sa dignité" poursuivra t-il.

Le président de la Coopérative Sabioche attend le soutien des plus hautes autorités du pays qui font la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, en tête desquelles, le président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. "Je sais que le président de la transition va agir. Il va aider mon entreprise à s'agrandir, à produire davantage et à distribuer les produits finis à travers toutes les provinces du pays. Il avait d'ailleurs apprécié à leur juste valeur, les jus Sabioche. Il avait fait la commande de plusieurs caisses à jus pour m'encourager. Il avait aussi vu les poulets de ma ferme, nourris aux produits naturels".

En attendant la réaction du président de la République, Bertrand Togno et les siens exposent les fruits et les produits qui en sont dérivés dans les différents marchés, lieux par excellence où l'offre et la demande se tiennent par la main. Il a appelle la jeunesse à travailler, à donner le meilleur d'elle-même, dignement, car pour lui, il faut s'aider d'abord soi-même et le Ciel fera le reste.