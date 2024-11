Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire-Türkiye - Le gouvernement salue le dynamisme de la coopération

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kacou Léon Adom, a relevé le dynamisme de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye. Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie marquant le 101e anniversaire de la proclamation de la République de Türkiye. Le ministre a salué le net accroissement des échanges commerciaux qui ont généré un peu plus 450 milliards de F Cfa.

"La Côte d'Ivoire est heureuse d'entretenir avec la Türkiye, des relations de coopération fructueuses et confiantes depuis le 27 juin 1964", a-t-il souligné, le 29 octobre, à la résidence de l'ambassade de la Türkiye à Abidjan. Les investissements s'étendent également au domaine de la santé où la Türkiye a contribué à la construction et à l'équipement de centres de santé, notamment les Centres hospitaliers universitaires (Chu) de Cocody et de Treichville ainsi que l'Hôpital mère-enfant de Bingerville.

Eu égard à ce tableau reluisant, Kacou Léon Adom a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement turc. Il a invité les investisseurs de ce pays à s'impliquer davantage dans le financement des projets structurants de la Côte d'Ivoire, au titre du Pnd 2021-2025.

Ce fut également la célébration du 15e anniversaire de l'établissement de l'ambassade de Türkiye en Côte d'Ivoire et du 60e anniversaire des relations entre les deux pays.

%

Deniz Erdoğan Barim, ambassadeur de la République de Türkiye en Côte d'Ivoire, a dit que son pays va continuer à travailler pour contribuer au bon déroulement de leurs relations bilatérales. "Dans cette dynamique, permettez-moi de faire observer que les investissements turcs en Côte d'Ivoire connaissent eux aussi une progression continue, notamment dans les secteurs de la cimenterie, du bâtiment et du béton", a fait savoir la diplomate turque.

« Sur le plan multilatéral, nous renforçons davantage notre coopération avec la Côte d'Ivoire au sein des institutions internationales telles que les Nations unies et l'Organisation de la coopération islamique », a-t-elle ajouté, tout en promettant au gouvernement ivoirien d'accompagner le développement en encourageant les investissements, en soutenant la jeunesse et en renforçant sa coopération dans les domaines stratégiques, à savoir l'éducation, la santé, la digitalisation, la défense, la culture, le tourisme. Lors de son allocution, Deniz Erdoğan Barim a relevé « les progrès de la Côte d'Ivoire en ce concerne la stabilité politique, la croissance économique et le vivre-ensemble, malgré les défis environnementaux, socioéconomiques et sécuritaires ».

Puis de former ce voeu : « Nous souhaitons que les Ivoiriens continuent d'avancer main dans la main, avec le même état d'esprit tel que ressenti lors de la Can 2023, pour bâtir ensemble une Côte d'Ivoire développée et prospère ».

La célébration a enregistré la présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara; du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Eugène Aka Aouélé, du Grand chancelier, Ally Coulibaly ; des membres du gouvernement ; des ambassadeurs ; des chefs et représentants des missions diplomatiques et consulaires ; des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire.