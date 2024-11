Guinée: Le pays est prêt pour le championnat du monde de Sambo 'notre objectif, c'est de participer pour remporter des médailles', dixit Me Amadou Sadigou Bah

La fédération guinéenne de Sambo et disciplines associées est sur la dernière ligne droite des préparatifs du championnat du monde de Sambo qui se tiendra du 08 au 10 novembre 2024 à Astana au Kazakhstan.

Interrogé par un de nos reporters, Me Amadou Sadigou Bah, président de la fédération guinéenne de Sambo promet une meilleure participation de la Guinée.

"Au total huit (8) athlètes vont représenter la Guinée au prochain champi du monde. Notre objectif, c'est de participer pour avoir des médailles et non pour faire du tourisme. Depuis environ deux mois, les athlètes sont à l'internat. Parmi eux il y a ceux qui sont venus de l'intérieur du pays. Au moins trois filles seront du voyage. À chaque participation, nous faisons la promotion de la junte féminine. Nos athlètes sont fins prêts pour affronter n'importe quel adversaire. Pour faciliter les préparatifs, nous avons cherché des Tatami. Comme vous le constatez, ce sont des tapis neufs venus de la Belgique et d'autres sont attendus dans les prochains jours. Nous sommes en train de nous battre pour changer davantage l'image du Sambo en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes parmi les trois meilleures fédérations sportives nationales", a-t-il indiqué.

Avant de terminer, il a remercié le gouvernement guinéen dirigé par M. Amadou Oury Bah grâce à qui les ordres de mission ne retardent plus. "Nos remerciements vont également à l'endroit du président de la transition, du premier ministre, du ministre de la jeunesse et des sports, de la direction nationale des sports et des activités physiques. Le seul problème aujourd'hui que nous avons, c'est le retard du paiement des primes", a-t-il précisé.

De son côté, Me Mangué Dékà Camara, entraîneur national de Sambo confirme que ses athlètes sont prêts pour la compétition.

"Nous sommes en train de nous entraîner à fond. Nous avons commencé les entraînements depuis longtemps. Nous avons travaillé sur l'endurance, la résistance et nous sommes actuellement sur l'explosivité. Nous sommes en train de préparer une compétition et non un voyage. Préparer une compétition, c'est aller chercher la médaille. Ce n'est seulement aller représenter le pays mais il faut décrocher des médailles. Nous ferons le maximum pour revenir avec des médailles. La sérénité règne, le moral des athlètes est très bon. Donc, nous sommes prêts. Nous remercions la fédération qui nous a mis dans les meilleures conditions pour préparer le championnat du monde. Il y a notamment la mise en place de tapis neufs", nous confie Me Dékà Camara.