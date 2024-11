Afrique de l'Ouest: L'aventure continue entre l'ESA (Togo) et l'UAC (Université d'Abomey-Calavi-Bénin), pour le grand bonheur des apprenants

Elles sont ensemble depuis plusieurs années déjà. Et elles ont décidé de poursuivre leurs noces. Elles, ce sont l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) du Togo et l'UAC (Université d'Abomey-Calavi) du Bénin.

Par un renouvellement de leur partenariat Public-Privé, ces deux temples du savoir ont choisi de mettre au service des apprenants des deux pays, leurs compétences sur divers plans. Ce fut au cours d'une cérémonie de signature de partenariat qui a eu lieu ce Samedi 02 Novembre 2024, à l'Amphi du campus d'ESA Agoé Minamadou.

Il s'agit d'un accord qui lie les deux institutions de formation supérieure, avec pour objectifs le développement de « la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants afin de faciliter la coordination et la réalisation d'activités pédagogiques, la coordination et la collaboration en matière de recherche scientifique entre les chercheurs des deux universités, l'élaboration de projets de recherche scientifique conjoints, l'échange d'informations et de publications scientifiques, la cotutelle de thèse de doctorat, l'échange d'étudiants, l'organisation de séminaires et de rencontres scientifiques, la facilitation de l'inscription des enseignants sur la liste d'aptitude du CAMES, l'équipement des laboratoires et des salles de cours et enfin, la réalisation de toute autre activité d'intérêt commun pour les Parties ».

Il est également indiqué que l'Université d'Abomey-Calavi toujours dans le cadre de ce partenariat existant pourra solliciter « l'ESA dans tous les aspects de ces domaines où cette dernière aura développé une expertise avérée ». Des mots des responsables des deux universités, il en ressort qu'il s'agit d'une « politique qui vise à raffermir les liens entre le monde académique public-privé et à créer les conditions idoines d'une relation étroite, fructueuse, durable et de bonne intelligence entre ces deux mondes ». De même, l'on entend à travers cette coopération avec les institutions nationales aussi bien publiques que privées, une évolution qualitative et notable de la réponse de l'université aux besoins du secteur socio-économique ».

Du gagnant-gagnant !

Président Directeur Général et Fondateur de l'ESA, Dr Charles Birrégah, salue ce partenariat historique qui lie son institution et cette université publique du Bénin voisin. « Le recteur est venu en personne pour honorer de sa présence ce renouvellement de partenariat, avec ses deux vice-recteurs.

Le sens c'est de nous apporter nous les enseignements supérieurs privés, les ressources dont nous avons besoin en matière d'enseignants, échanges d'étudiants, puisque nos étudiants vont chez eux.

Ils forment nos étudiants et nos enseignants pour le programme doctoral, ils nous envoient des enseignants aussi pour encadrer nos étudiants dans des matières dont nous disposons, et pas des enseignants, c'est donc un partenariat sud-sud gagnant-gagnant. Nous sommes très fiers de ce partenariat historique qui est le meilleur parmi tous nos partenariats que nous avons signé », ce sont là ses mots suite à la signature officialisant le renouvellement de cet accord.

Et, trace-t-il les mécanismes pour que cet accord puisse profiter au mieux aux étudiants togolais inscrits à l'ESA. « Pour que cet accord soit viable, nous allons signer des partenariats avec les départements. On a signé avec l'école doctorale de la faculté agronomique et de l'eau, nous allons signer avec l'école doctorale en science de gestion, avec l'école doctorale de l'EPAC en Génie civil et Génie informatique. Nous allons faire aussi de la co-diplomation pour permettre à nos étudiants, tout en étant à l'ESA d'avoir les deux diplômes (UAC et ESA) toujours pour aller vers l'excellence.

Et puis nous voulons aussi développer la recherche ici au Togo, à ESA, pour être le Havard de l'Afrique. Donc l'UAC est très en avance en matière de recherche, c'est pour ça que le vice-recteur chargé de la recherche est venu, nous allons faire des colloques ici et permettre aux uns et aux autres d'aider les étudiants de l'ESA à devenir les meilleurs chercheurs de l'Afrique », annonce Dr Birrégah qui entend propulser ESA au premier rang de la recherche scientifique dans le privé au Togo.

Recteur de l'UAC, le Prof Félicien Avléssi, en dit du meilleur sur l'ESA. D'après l'Universitaire béninois, « l'ESA est une école de renommée internationale. J'ai entendu parler de l'ESA depuis un moment à Nouakchott ; et après dans notre structure régionale d'évaluation des enseignants, j'ai encore vu le dossier de cette école. Et comme on le dit, il vaut mieux voir une fois que d'entendre parler plusieurs fois.

Cette école, la formation qu'elle donne, c'est une formation qui dépasse les frontières. Et nous aussi à l'UAC, nous donnons des formations à nos jeunes bacheliers, à nos frères et soeurs, c'est important qu'on établit des accords de partenariats avec toutes les structures qui sont dans ce domaine et qui sont non loin de nous. Voilà le but pour lequel nous avons signé ce partenariat qu'on vient de renouveler. C'est depuis 2016 que nous traitons avec cette école ».

Et quid du partenariat ? A cette interrogation, professeur Avléssi confirme que « c'est un partenariat gagnant-gagnant, puisqu'il y a la mobilité des étudiants. Les étudiants d'Abomey-Calavi viennent ici prendre leur formation, et ceux de l'ESA aussi viennent chez nous pour leur encadrement surtout dans certains domaines comme le Génie civil, l'électronique et autres.

Il y a aussi la mobilité des enseignants. Nos enseignants viennent ici donner des cours, des enseignants d'ici viennent aussi là-bas et nous co-encadrons des thèses de Doctorat ensemble ». Et enfin, ajoute-t-il, n termes de perspectives, « nous allons poursuivre toujours avec ce que nous avons l'habitude de faire, et contenu dans l'accord de partenariat, et étendre encore les accords au niveau de plusieurs autres écoles qui oeuvrent également dans la même formation ».

Pour information, ce partenariat entre l'ESA et l'UAC vient confirmer pour cette école supérieure de référence au Togo, le fait que « le secteur public constitue un partenaire phare, notamment avec des accords pour des formations innovantes et de qualité dans plusieurs domaines innovants ». Cette école compte 29 filières au parcours BTS, 43 au parcours Licence et Master professionnel dont 15 filières technologiques et 28 filières tertiaires.

