Algérie: Le président de la République supervise le défilé militaire organisé à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a supervisé vendredi à Alger le défilé militaire organisé par l'Armée nationale populaire (ANP), à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, indique samedi un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

"En commémoration du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération du 1er novembre 1954, et dans la perspective de perpétuer nos traditions militaires séculaires, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a supervisé aujourd'hui, vendredi 1 novembre 2024, au niveau de la route nationale N 11, longeant la Grande Mosquée d'Alger, le défilé militaire organisé par l'Armée Nationale Populaire et auquel ont assisté, en qualité d'invités d'honneur, les Chefs d'Etat de la Tunisie, de la Mauritanie, de la République Arabes Sahraouie Démocratique, du Président du Conseil Présidentiel libyen, ainsi que des représentants de certains pays frères et amis", souligne le communiqué du MDN.

La même source précise que "ce défilé militaire s'est tenu également en présence de Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée Populaire Nationale, du Président de la Cour Constitutionnelle, du Premier ministre, des membres du Gouvernement, du Commandant de la Garde Républicaine, des Commandants de Forces, de la Gendarmerie Nationale, des Commandants des Régions Militaires et de Généraux-major et Généraux de l'Armée Nationale Populaire, aux côtés de hauts responsables de l'Etat, de représentants de la famille révolutionnaire, des responsables des organes médiatiques et de la famille universitaire, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des attachés de défense accrédités en Algérie".

"Avant l'entame du défilé, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale a inspecté, en compagnie de Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP les différentes formations participantes à ce défilé sur fond de musique militaire et le retentissement de soixante-dix (70) coups de canon", ajoute le communiqué.

Ainsi, "après avoir écouté l'hymne national, Monsieur le Président de la République a prononcé une allocution dans laquelle il a adressé ses voeux au peuple Algérien en cette glorieuse occasion qu'il célèbre à l'ombre de l'Algérie Nouvelle", et a "également salué les grands efforts du personnel de l'Armée Nationale Populaire, qui veillent sur l'intégrité et la sécurité et la stabilité de notre pays :

"En cette occasion nationale solennelle, imprégnée de toutes les marques de gloire, de dignité et de fierté, il convient de rappeler que l'Algérie, victorieuse hier face au colonialisme, poursuit avec assurance son chemin de victoires grâce aux efforts de ses enfants fidèles à l'engagement des valeureux Chouhada.

En ce 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, j'adresse mes salutations à l'Armée Nationale Populaire et à tous les corps de sécurité stationnés aux frontières, veillant à la défense de notre terre bénie, assurant la protection de notre espace aérien et de nos côtes maritimes, et prêts à consentir tous les sacrifices pour préserver le legs des valeureux Chouhada et défendre la République et ses acquis", souligne le communiqué du MDN qui relève que "le Président de la République a réitéré son engagement à ce que ce défilé militaire soit à la hauteur des dimensions et de la symbolique de cet évènement, et que la doctrine de l'Armée Nationale Populaire est défensive, et que son armement est exclusivement destiné à la protection de l'Algérie :

"En ce jour mémorable, nous avons veillé avec le plus grand soin à ce que ce défilé militaire reflète les dimensions et la symbolique de ce 70e anniversaire, et soit à la hauteur des sacrifices de ceux qui l'ont façonné, par loyauté à ceux qui ont préservé ce legs. Nous avons aussi fait en sorte qu'il reflète le lien sacré de cohésion entre le peuple et ses fils et filles au sein de l'Armée Nationale Populaire, qui sont issus de ce peuple et qui s'acquittent de leurs missions avec un sens élevé de patriotisme, un engagement inébranlable et un nationalisme authentique. Il est essentiel de souligner que la doctrine de l'Armée Nationale Populaire est défensive et que son armement est destiné exclusivement à défendre l'Algérie et protéger sa souveraineté nationale, en sus de sa contribution à asseoir la sécurité et la paix internationales, conformément aux engagements internationaux et régionaux de l'Algérie, dans le respect du droit international et dans le cadre de nos principes et règles constitutionnelles".

Au terme de son allocution, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale a annoncé, ajoute d'autre part le communiqué du MDN, "le lancement officiel de ce défilé militaire, débutant par les carrés de la fanfare et de la Cavalerie, relevant de la Garde Républicaine, suivis des carrés des Moudjahidine, des Cadets de la Nation, des Commandements de Forces, des Ecoles militaires, ainsi que les carrés de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Direction Générale de la Protection Civile et de la Direction Générale des Douanes, avant de laisser place aux formations de véhicules de combat, à leur tête, les différents types de Chars, les véhicules de l'Infanterie mécanisée et motorisée, de l'artillerie, les divers types de véhicules lance-roquettes, divers systèmes d'artillerie contre aéronefs et les systèmes de missiles de défense aérienne avancés, les divers systèmes de radar, des véhicules blindés légers, des véhicules de reconnaissance et d'assaut."

Les formations des différents engins du Génie de combat dédiés à l'ouverture des routes et la pose de ponts et divers véhicules de soutien multiforme, y compris technique et sanitaire, ont ensuite pris le relais, devançant la formation des motocycles relevant de la Gendarmerie nationale, signale encore le communiqué du MDN.

"Par ailleurs, les formations aériennes ont embelli le ciel de la Baie d'Alger à travers des figures aériennes exécutées par des avions relevant des Forces aériennes dont des avions de transport tactique, de reconnaissance et des avions de chasse et bombardiers aux côtés des formations d'hélicoptères de combat, de reconnaissance, de transport et d'hélicoptères de recherche et de sauvetage à côté desquels ont participé des hélicoptères de la Gendarmerie Nationale, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Direction Générale de la Protection Civile".

Des exhibitions de sauts en parachute exécutées par les équipes nationales militaires de saut en parachute, masculine et féminine, ont également empreint cette parade militaire, avant l'entrée des formations des Forces navales constituées de divers bâtiments de guerre et navires polyvalents à l'image de sous-marins, de bateaux de Commandement et de déploiement des Forces, de soutien et d'appui, de Frégates, de Corvettes, de Dragueurs de mines, des navires d'instruction et des navires de recherche et de sauvetage", relève encore le même texte.

Le défilé a pris fin avec des spectacles artistiques divertissants accompli par Troupe de cornemuse relevant de la Garde Républicaine, précise le communiqué du MDN.