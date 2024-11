Afrique: J-7 avant Ligue des Champions Féminine - SP Casablanca et l'AS FAR, fièrement marocain

En attendant le début de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, le 9 novembre, la CAF vous propose de revivre 7 grands moments de l'histoire dans la compétition.

En 2023, la Ligue des Champions Féminine de la CAF a marqué un tournant pour le football féminin au Maroc en se déroulant en Côte d'Ivoire. Deux clubs marocains, l'AS FAR et le Sporting Club de Casablanca, ont fièrement représenté le pays, soulignant ainsi l'évolution du football féminin et le potentiel des équipes marocaines sur le continent africain.

L'AS FAR avait entamé cette édition ivoirienne en tant que championne d'Afrique en titre, un titre acquis sur ses terres l'année précédente en battant les Mamelodi Sundowns 4-0. Durant cette saison, les championnes du Maroc avaient subi plusieurs changements, notamment avec le départ d'Ibtissam Jraidi, détentrice du record de buts inscrits dans la compétition avec six réalisations, vers l'Arabie Saoudite. Parallèlement, l'équipe, sous la direction de Mohamed Amine Alioua, avait intégré de nombreux jeunes talents tout en conservant des joueuses expérimentées comme Ghizlane Chebbak et Fatima Tagnaout.

Pour leur entrée en compétition, les Marocaines devaient trouver et tester un nouvel équilibre face aux Ghanéennes d'Ampem Darkoa. Surprise au stade de San Pedro : l'équipe nord-africaine s'était inclinée 2-1 contre les championnes de l'UFOA B, un échec qui avait remis en question leur parcours sans pour autant entamer leur motivation. Elles s'étaient relevées face aux Huracanes avant de chasser les doutes contre l'AS Mandé, se qualifiant ainsi pour le dernier carré de la compétition.

%

Pour leur début en Ligue des Champions Féminine de la CAF, les Casablancaises avaient partagé leur groupe avec l'Athlético d'Abidjan, l'équipe hôte. Elles avaient obtenu un match nul de 1-1 contre les Ivoiriennes, puis avaient subi une défaite de 1-0 face aux Mamelodi Sundowns, avant de se rattraper avec une victoire de 4-1 contre les JKT Queens. Ces résultats avaient ouvert la voie aux demi-finales pour les joueuses marocaines.

Pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions Féminine, deux équipes d'un même pays avaient atteint les demi-finales, ce qui avait accru leurs chances de remporter le titre. L'AS FAR avait affronté une vieille connaissance, les Mamelodi Sundowns, pour un remake de la dernière finale. Malheureusement pour les Militaires, le but de Boitumelo Rabale avait empêché les Marocaines de réaliser un doublé historique. Mohamed Amine Alioua et ses joueuses ont dû se contenter de la médaille de bronze, tandis que leurs compatriotes s'étaient inclinées en finale face aux Sud-Africaines, terminant ainsi à la deuxième place du podium. Lors de la remise de prix, Rabataises et Casablancaises avaient fait un tour d'honneur sur la pelouse du stade Ahmadou Gon Coulibaly, unies sous le même drapeau.

Cette année, l'Afrique du Sud espère suivre les traces du Maroc et marquer l'histoire en alignant deux de ses équipes : l'University of Western Cape et les Mamelodi Sundowns. Inspirée par la réussite marocaine, l'Afrique du Sud ambitionne de hisser ses couleurs et d'inscrire l'une de ses formations au palmarès de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.