Gabon: Chérie Yoni Tsango Ngoussi au cœur de la sensibilisation sur le Référendum constitutionnel à Libreville

L'heure est à la sensibilisation, la campagne référendaire approche. Le premier arrondissement de la capitale gabonaise a été le théâtre d'une campagne de sensibilisation menée par Chérie Yoni Tsango Ngoussi, présidente de l'ONG Ladies Club For Leadership And Development. Informer et inciter les Gabonais à aller accomplir leur devoir de citoyenneté le 16 novembre 2024 est le but visé par cette rencontre citoyenne. Cette initiative a été menée avec le soutien de l'institut républicain international IRI qui mène une campagne d'éducation civique et citoyenne pour ma promotion de la démocratie dans le monde.

Le Gabon vit une nouvelle ère et est entrain d'écrire une nouvelle page de son histoire depuis le 30 aout 2023. Il faut restaurer les institutions du pays. Plusieurs gabonais accompagnent la transition régit par le CTRI qui a à sa tête, le Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le cas de la présidente de l'ONG Ladies Club For Leadership And Development, Chérie Yoni Tsango Ngoussi, qui est engagée à mener à bien, la campagne de sensibilisation citoyenne.

"C'est dans ce cadre que nous sommes rendu à okala et à Alibadeng dans le 1er arrondissement de Libreville pour sensibiliser les populations et particulièrement les jeunes et les femmes, qui sont là tranche de la populations la plus nombreuses et la plus active aux élections, sur le thème de citoyenneté et l'exercice de celle-ci dans le cas appliqué du référendum" relève t-elle qui est attachée aux valeurs civiques et citoyennes.

Chérie Yoni Tsango Ngoussi assure sans ambages que le référendum est une question fermée qui consiste à donner sa position sur un fait, dans ce cas précis, la constitution. Elle estime d'ailleurs, tout en invitant les uns et les autres à aller voter en toute connaissance de cause, qu'il est impératif que les populations s'imprégner de ce document qui consigne leurs droits et devoirs réciproques. "Nous avons constaté que 100% des personnes qui ont pris part à cette rencontre, soit un échantillon de 50 personnes n'ont pas eu accès au texte constitutionnel et ne l'ont pas lu." fait-elle savoir, d'où il est important de vulgariser le projet de Constitution pour une meilleure inclusion, participation et limiter le taux d'abstention.

La nouvelle Constitution consacre la démocratie pluraliste et participative. Pour chérie Yoni Tsango ep Ngoussi, "la connaissance et la compréhension des instruments juridiques et institutionnels liés à l'exercice de sa citoyenneté permettent à chaque citoyen de s'approprier ses droits et devoirs réciproques vis à vis de l'Etat, de jouer son rôle dans la cité". Elle a tenu à démontrer en quoi la constitution consacre la réponse aux problèmes des citoyens.

En échangeant avec ses compatriotes, Chérie Yoni Tsango, épouse Ngoussi a battu en brèche, l'abstention et a invité les uns et les autres à ne pas renoncer à son droit de vote. Elle a démontré et convaincu chacun quant aux désavantages qui y sont liés.

