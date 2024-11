Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 novembre 2024

Sénégal : Manifestation contre la pollution atmosphérique

Les femmes sénégalaises sont descendues dans les rues de Dakar samedi pour réclamer la protection des ressources du Sénégal et appeler à un avenir décarbonisé.

Une cinquantaine d'activistes climatiques ont envahi les rues de la capitale sénégalaise pour réclamer la justice climatique avant la COP29, dans le cadre d'une marche qui a lieu chaque année depuis 2021, mais qui, selon les organisateurs, est particulièrement pertinente cette année. (Source Africanews)

Côte d'Ivoire/ PPA-CI: Gbagbo confie " une mission" aux femmes pour la présidentielle de 2025.

Le président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a confié aux " femmes ivoiriennes", la mission d'amplifier dans tout le pays, les "10 engagements " qu'il a pris le 10 mai 2024 après sa désignation comme le candidat de sa formation politique à la présidentielle ivoirienne de 2025.

Cette mission de M.Gbagbo, consignée dans une adresse, a été rapportée aux femmes de son parti par l'entremise de son épouse Nady Bamba Gbagbo le vendredi 1er novembre 2024 à Yopougon-Kouté dans l'ouest d'Abidjan. (Source Abidjan.net)

Action humanitaire : Fally Ipupa et Innoss’B soutiennent des jeunes talents et des victimes des conflits en RDC

Deux figures emblématiques de la scène musicale congolaise, Fally Ipupa et Innoss’B montrent que la célébrité peut être mise au service du bien commun. Récemment, ils ont chacun lancé des initiatives caritatives majeures pour soutenir des jeunes talents et la population touchée par les conflits en République démocratique du Congo (RDC). Des actions qui témoignent d’un engagement profond envers l’amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes. (Source Agence d’information d’Afrique Centrale)

%

Bénin : 3.430,1 milliards de francs CFA de dépôts Mobile Money enregistrés en 2023

Plus que le Budget général exercice 2023 évalué à plus de 3.282 milliards de FCFA, la valeur des dépôts Mobile money à cette date s’établie à un montant total de 3.430,1 milliards de francs CFA soit un accroissement de 31% par rapport à l’année 2022, selon un rapport de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (Arcep) Bénin. Trois fournisseurs de services financiers mobiles (SFM) agréés ont animé le marché financier mobile au Bénin durant la période sous-revue. (Source Beninwebtv)

Référendum 2024 au Gabon : Dynamique unitaire appelle à rejeter le projet de Constitution

Au moins de 72 heures de l’ouverture de la campagne référendaire, les différents acteurs politiques et de la société civile commencent peu à peu à se positionner quant à l’issue que devrait prendre ce scrutin. C’est le cas de la confédération syndicale Dynamique unitaire qui, au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue ce dimanche 03 novembre 2024, a annoncé qu’elle voterait en défaveur du projet de Constitution car présentant les prémices d’un régime autocratique où le président dispose de pouvoir exorbitant. (Source Gabon Media Time)

Menace de grève du Syndicat en Guinée : Vers un déclic…

Alors que le syndicat National Autonome de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNAESURS) menace d’aller en grève, le Gouvernement compte faire bouger les lignes pour désamorcer la crise, a appris Africaguinee.com. Selon une source proche du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, l’une des préoccupations soulevées, pourrait être satisfaite d’ici l’expiration de l’ultimatum de SNAESURS.

Il s’agit du point relatif à l’application du protocole d’accord du 20/07/2023, prévoyant la signature des arrêtés d’engagement des homologues des IES, CR et CDI, ayant effectué la biométrie, dans les effectifs de la fonction publique et leur prise en charge automatique. (Source Africaguinée)

Tour du Faso 2024 : Le Mali gagne la dernière étape, le maillot jaune reste marocain

Le sprinter malien Tiémoko Diamouténé a remporté dimanche la 10e et dernière étape du Tour du Faso entre Boussé et Ouagadougou (119,8km avec critérium), mais le maillot jaune de leader le plus convoité de la compétition reste sur les épaules du Marocain El Kouraji Mohcine.

Le vainqueur de l’étape Tiémoko Diamouténé a parcouru les 119,800km en 2h 49mn 02 secondes, soit une vitesse moyenne de 42,524 km/h devant le Néerlandais Tom Wijfje et le Burkinabè Daouda Congo. C’est la première fois de l’histoire du Tour du Faso qu’un Malien remporte une étape. (Source Burkina info)

Tchad : L’UJT interpelle l’État à assurer la sécurité des journalistes

Le président de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), M. Abbas Mahamout, a interpellé le gouvernement tchadien dans une déclaration faite ce dimanche 3 novembre 2024, à l’occasion de la Journée internationale pour mettre fin à l’impunité des crimes commis contre les journalistes, afin d’assurer la sécurité et la protection des professionnels des médias.

Il a informé que plus de 350 journalistes ont été tués depuis que l’Assemblée générale des Nations unies a établi la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes en décembre 2014. (Source Ndjamenaactu)

Madagascar : Le tournoi de jeu vidéo «Tekken» fait un carton

A Madagascar, le jeu-vidéo japonais «Tekken» connaît un franc succès depuis plusieurs années. Vendu à 58 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa création en 1994, il réunit chaque mois à Antananarivo toute une communauté de passionnés, qui s’affrontent lors de tournois. Le samedi 2 novembre, la compétition organisée dans la capitale malgache avait une saveur particulière puisque le créateur du jeu-vidéo était présent… (Source RFI)

Bang (RCA), : Violent affrontement entre les soldats FACA et les policiers centrafricains

Un affrontement violent a éclaté aujourd’hui à Bang, ville frontalière située au nord de la République Centrafricaine, entre des éléments des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et les forces de police. Le conflit aurait pour origine une dispute concernant la réquisition d’une moto appartenant à un officier de police.

En effet, vers 13 heures 10 de ce dimanche, l’altercation a débuté entre les policiers et les soldats FACA. La situation a rapidement dégénéré par des échanges nourris des tirs à l’arme lourde, provoquant un mouvement de panique au sein de la population civile. Les habitants, dans le souci de se protéger, fuient actuellement en masse la zone des affrontements, paralysant au passage les activités dans la ville. (Source Corbeaunews)