Sénégal: Crue du fleuve - 1, 1 milliard de la Banque mondiale pour les sinistrés

La Banque mondiale a mobilisé du matériel et des équipements d'une valeur de 1, 149 milliard pour les Sénégalais touchés par la montée des eaux du fleuve Sénégal. L'annonce est d'un communiqué publié hier, jeudi 1er novembre.

« La Banque mondiale s'associe aux initiatives du gouvernement du Sénégal pour faire face aux inondations dans la vallée du fleuve Sénégal », annonce l'Institution dans un communiqué parvenu à la rédaction hier, vendredi 1er novembre. « En réponse aux besoins urgents identifiés en collaboration avec les parties prenantes locales, le Projet de Développement et de Résilience de la Vallée du Fleuve Sénégal financé par la Banque mondiale a mobilisé́ des équipements et des matériaux essentiels d'une valeur totale de 1,149 milliard de F CFA », peut-on lire dans le document. Expliquant la nature de l'aide, la Banque mondiale signale que, « ces ressources comprennent notamment des pompes motorisées pour évacuer l'eau et renforcer les zones touchées, ainsi que des intrants agricoles pour soutenir les agriculteurs affectés par les inondations ».

Le projet est également disposé à fournir une assistance pour réhabiliter les infrastructures publiques endommagées telles que les écoles et les établissements de santé́. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à fournir une assistance immédiate et à long terme aux communautés locales. « Investir dans la résilience des communautés de la vallée du fleuve Sénégal, c'est investir dans un avenir durable et prospère pour toute la région, » a déclaré́ Keiko Miwa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal, « En renforçant leurs capacités d'adaptation face aux défis environnementaux et en favorisant une gestion responsable des ressources naturelles, nous ouvrons la voie à un développement économique et social durable. »

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 195 millions de dollars et ciblant 2,9 millions de riverains en Mauritanie et au Sénégal, le Projet de Développement et de Résilience de la Vallée du Fleuve Sénégal vise à renforcer l'accès à des infrastructures et services inclusifs et résilients. « Une réponse efficiente aux catastrophes peut non seulement atténuer les impacts immédiats, mais aussi revitaliser des communautés entières, » a déclaré́ Chakib Jenane, directeur à la Banque mondiale pour le développement durable en Afrique de l'Ouest et du Centre, « La Banque mondiale s'engage à soutenir les efforts en cours du Gouvernement du Sénégal pour assister les populations sinistrées. »

Les inondations étant toujours en cours, « l'Unité́ de Gestion du Projet de Développement et de Résilience de la Vallée du Fleuve Sénégal poursuit l'évaluation et la mise à jour de la liste des infrastructures publiques touchées, avec le soutien des équipes spécialisées de la Banque mondiale », signale le communiqué qui informe que « cette démarche devrait permettre un ajustement efficace de la réponse. Les données collectées serviront également à améliorer les plans de résilience futurs, afin de mieux préparer la région à faire face à de telles situations ».