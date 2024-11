Afrique: Boxe - Il y a 50 ans, Ali et Foreman ont écrit l'histoire

Le 30 octobre 1974, Mohamed Ali remportait une victoire historique contre George Foreman à Kinshasa, alors appelée Zaïre. Ce combat légendaire, surnommé « Rumble in the Jungle », a non seulement marqué l'histoire de la boxe, mais aussi celle de la culture populaire.

Organisé par l'homme d'affaires Don King, le combat a eu lieu sous la chaleur accablante de Kinshasa. Mohamed Ali, après avoir été dépouillé de son titre de champion du monde des poids lourds en 1967 pour avoir refusé de se rendre au service militaire pendant la guerre du Vietnam, était déterminé à récupérer sa couronne. Face à lui, George Foreman, le champion en titre, était plus jeune et physiquement imposant. Ali a utilisé une stratégie brillante, connue plus tard sous le nom de « rope-a-dope », en encaissant les coups de Foreman avant de le mettre K.O. au huitième round.

Né Cassius Marcellus Clay Jr en 1942 à Louisville, Kentucky, Mohamed Ali, est issu d'une famille modeste et est un descendant d'esclaves. Il commence la boxe dans les années 1950 et remporte une médaille d'or aux Jeux olympiques de Rome en 1960. En 1964, il devient champion du monde des poids lourds en battant Sonny Liston. Peu après, il se convertit à l'islam et change son nom en Mohamed Ali. Sa carrière est interrompue en 1967 lorsqu'il refuse de se rendre au service militaire pour des raisons religieuses, ce qui lui vaut une condamnation à cinq ans de prison, peine annulée par la Cour suprême en 1971.

%

Ali revient sur le ring en mars 1971 pour affronter Joe Frazier dans ce qui est connu comme « The Fight of the Century », où il subit sa première défaite professionnelle. Cependant, il prend sa revanche en 1974 avant de se mesurer à Foreman. Sa victoire à Kinshasa devient un symbole de résistance et de persévérance, renforçant son statut d'icône des droits civiques et de la justice sociale.

Le combat « Rumble in the Jungle » reste gravé dans l'histoire comme une preuve éclatante de la détermination et de la stratégie d'Ali. Sa victoire contre Foreman est célébrée comme l'un des plus grands moments du sport, symbolisant bien plus qu'une simple victoire sur le ring.

A titre de rappel, George Foreman, né le 10 janvier 1949 à Marshall, Texas, était un boxeur redoutable, connu pour sa puissance de frappe. Avant d'affronter Ali, Foreman avait remporté une victoire impressionnante contre Joe Frazier en 1973, devenant ainsi champion du monde des poids lourds. Son duel avec Ali à Kinshasa était perçu comme un défi monumental, compte tenu de son physique et de son palmarès impressionnant.