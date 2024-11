Afrique: Sica - Trois artistes congolais nominés

Le festival Stars de l'intégration culturelle africaine (Sica) est un événement culturel panafricain qui promeut la culture et récompense dans plusieurs catégories des acteurs culturels ayant marqué la mémoire commune. Par leur abnégation au travail, trois artistes congolais prendront part à la 18e édition de ce festival qui se tiendra du 4 au 10 novembre à Libreville, au Gabon.

Sur le thème "L'impact éducatif de l'artiste au sein de la société", on retrouvera à la 18e édition du Sica, pour le compte du Congo, Durandal el Maestro", Dumissa Kifumba, Parfait Young dans la catégorie musique moderne d'inspiration traditionnelle. Pendant une semaine, plusieurs activités sont prévues dont les conférences-débats, les concerts live, des expositions, Sica fashion show, la soirée de gala où les meilleurs lauréats en compétition live dans diverses catégories seront primés. Plus de quarante-cinq pays africains sont attendus pour ce grand rendez-vous culturel, entre autres, Congo, Bénin, Afrique du Sud, Angola, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Burundi, République centrafricaine, Egypte, Liberia, Mali, Namibie, Nigeria, Sénégal, Tchad et bien d'autres pays.

Créé en 2001, le festival Sica s'est imposé comme l'un des plus grands rendez-vous culturels du continent dont l'objectif affiché est d'instaurer un dialogue interculturel permanent en vue de fédérer le peuple africain autour de ses diverses et riches cultures identitaires. Il s'agit aussi, par cette initiative, de promouvoir et de donner une visibilité internationale aux artistes qui pratiquent la musique moderne d'inspiration traditionnelle, une musique de recherche qui ressuscite et sublime le patrimoine immatériel africain afin de le porter à la table de la globalisation culturelle du monde. En s'évertuant à remplir diligemment cette mission et au vu des résultats obtenus sur plus de deux décennies, le festival Sica a été adopté par plusieurs pays et communautés.

En créant un cadre idéal de promotion de la diversité des expressions culturelles des communautés africaines, le festival brise toutes sortes de barrières et complexes, en positionnant la culture et plus spécifiquement la musique comme facilitatrice et gage de la paix durable entre le peuple africain par le dialogue interculturel. Déjà dans la conception, l'initiative fait le brassage entre les rythmes et sonorités tirés des terroirs, mixés à l'art musical moderne où plusieurs univers musicaux se rencontrent, portés par des artistes et hommes de culture d'expériences diverses, d'horizons divers et de pratiques sociales diverses.

Par ailleurs, dit le communiqué des organisateurs, pour cette édition, six prix sont mis à l'honneur, à savoir "Le prix de l'intégration culturelle africaine" qui sera décerné à une grande personnalité du monde artistique africain qui oeuvre pour le développement de la culture ; "Le prix Sica musique moderne d'inspiration traditionnelle" qui récompensera un artiste de la musique moderne d'inspiration traditionnelle ayant réuni le plus de points à l'issue de la compétition et dont l'appréciation portera sur la qualité de l'oeuvre, le message véhiculé ; " Le grand prix Sica" qui est un prix spécial décerné à un homme ou à une femme ou une structure africaine connue pour ses oeuvres de promotion et d'intégration dans le domaine des arts et de la culture en Afrique; "Prix du public" décerné à un artiste musicien lors de sa prestation en live pendant la soirée de gala de remise des trophées ; "Prix Sica prestataire live" qui récompensera l'animateur ou animatrice qui présentera son pays et son artiste en deux minutes sur le podium live au cours de la soirée de remise de prix.