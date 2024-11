Congo-Kinshasa: Matadi - Lancement du programme PIFORES pour la gestion durable des forêts et savanes

Le Programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes (PIFORES) a officiellement été lancé à Matadi (Kongo Central) le vendredi 1er novembre. Ce programme, initié par le Gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et développement durable, est financé par la Banque mondiale et s'étendra sur une période de sept ans.

Clément Vangu, coordonnateur national du PIFORES, a expliqué que l'objectif principal du programme est d'améliorer la gestion des paysages forestiers et de renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones sélectionnées. Il a précisé que cette initiative permettra à la province du Kongo-Central de proposer une réponse aux défis environnementaux, notamment le changement climatique. « Le PIFORES vise à lutter contre la déforestation et le changement climatique. Le projet s'aligne avec l'émergence de la finance climatique et l'ambition des autorités du pays de faire de la RDC un acteur majeur de l'économie verte », a-t-il déclaré.

Le PIFORES se concentre sur l'amélioration de la planification de l'utilisation des terres et de la gouvernance pour la gestion des ressources naturelles dans des zones ciblées telles que Kinshasa, le Kongo-Central, Kwilu, Kasaï, Kasaï Central et Lomami. Il vise également le développement de chaînes de valeurs durables pour l'énergie et la cuisson propre.

Doté d'un financement de 300 millions de dollars, le programme PIFORES bénéficiera principalement aux communautés rurales, en stimulant l'activité économique et en améliorant les conditions de vie des communautés locales. Les ménages des zones urbaines et périurbaines auront également accès à des solutions de cuisson propre.