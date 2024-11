Congo-Kinshasa: Action humanitaire - Fally Ipupa et Innoss'B soutiennent des jeunes talents et des victimes des conflits au pays

Deux figures emblématiques de la scène musicale congolaise, Fally Ipupa et Innoss'B montrent que la célébrité peut être mise au service du bien commun. Récemment, ils ont chacun lancé des initiatives caritatives majeures pour soutenir des jeunes talents et la population touchée par les conflits en République démocratique du Congo (RDC). Des actions qui témoignent d'un engagement profond envers l'amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes.

Des bourses offertes à 100 jeunes congolais

Fally Ipupa, artiste congolais de renommée internationale, a dévoilé avec enthousiasme la liste des cent lauréats de son programme de bourses. Cette initiative philanthropique vise à soutenir des étudiants prometteurs dans divers domaines de formation, leur offrant ainsi une chance de transformer leurs aspirations en réalité. Les cent lauréats proviennent de divers horizons et sont inscrits dans une variété de disciplines académiques telles que les sciences, les arts, la technologie et bien d'autres. Chaque lauréat a été sélectionné en fonction de ses résultats académiques, de son potentiel et de son engagement envers ses études.

Le programme de bourses de Fally Ipupa a pour objectif de promouvoir l'éducation et le développement des compétences des jeunes de la RDC. En offrant un soutien financier, la fondation du musicien permet aux étudiants de se concentrer sur leurs études sans se soucier des contraintes financières. Fally Ipupa a exprimé sa fierté et son enthousiasme envers les lauréats, les encourageant à continuer à travailler dur et à persévérer dans leurs efforts. Il a également souligné l'importance de l'éducation comme un moyen de changement et de développement pour la communauté.

Fally Ipupa, à travers sa fondation, s'engage à promouvoir l'éducation et le développement des jeunes talents en RDC. Ce programme de bourses est une extension de cet engagement permettant aux étudiants méritants de poursuivre leurs études et de réaliser leur potentiel. Ce geste est un exemple inspirant pour d'autres artistes et philanthropes, démontrant que la musique et la charité peuvent aller de pair pour un impact positif dans la société.

Innoss'B et Vlisco volent au secours les victimes de l'Est de la RDC

Le groupe textile Vlisco s'est associé à la fondation de l'artiste Innoss'B pour lancer l'initiative « Tous ensemble pour la paix ». Ce partenariat vise à venir en aide à la population touchée par les conflits dans l'Est de la RDC, une partie du pays éprouvée par les violences et les crises humanitaires. Cette initiative a pour objectif de fournir une aide humanitaire aux victimes des conflits, en leur offrant des ressources essentielles telles que la nourriture, les soins médicaux et les abris.

En collaboration avec Innoss'B, Vlisco a lancé une campagne de collecte de fonds et de dons pour mobiliser les ressources nécessaires à cette aide humanitaire. La remise officielle d'un chèque de 50 000 dollars américains en faveur des déplacés de l'Est de la RDC a été faite dans la résidence de l'ambassadeur des Pays-Bas, Angèle Samura. Vlisco RDC avait lancé une campagne humanitaire avec les collections de super Wax Wote Pamoja et Amani, dont un pourcentage des recettes a été reversé à la fondation du chanteur. Ces fonds serviront à une assistance aux familles déplacées internes dans trois domaines: la réinsertion socio-économique, l'accompagnement en caisse d'épargne et crédits internes et associations villageoises ainsi que la réinsertion scolaire.

Innoss'B et Vlisco continuent de faire appel à la générosité du public pour soutenir cette initiative. Ils encouragent chacun à contribuer, que ce soit par des dons financiers, des dons en nature, ou en participant à des événements de collecte de fonds. Leur message est clair : ensemble, nous pouvons faire une différence et apporter un peu de lumière dans la vie des personnes touchées par les conflits.

Innoss'B, de son vrai nom Innocent Balume, est un artiste congolais de renom qui utilise sa notoriété pour soutenir des causes humanitaires. Par cette initiative, il montre son engagement envers les victimes des conflits en RDC et démontre que la solidarité et la générosité peuvent apporter un changement significatif dans la vie des personnes en détresse.