Afrique: Sénégal - Nicolas Jackson «peut gagner le Ballon d'Or», selon son coéquipier Kalidou Koulibaly

En Angleterre, le choc du week-end oppose Chelsea à Manchester à Old Trafford. Les Blues pourraient intégrer le « Big Four » en cas de victoire face aux Red Devils. Ils pourront s'appuyer sur le phénomène anglais Cole Palmer, mais également sur leur avant-centre Nicolas Jackson. Arrivé à Londres en 2023, l'international sénégalais est en train d'y prendre une nouvelle dimension.

« Il faut se mettre dans la tête qu'il peut gagner le Ballon d'Or », vient de déclarer Kalidou Koulibaly au sujet de son coéquipier en sélection. Le défenseur des Lions se dit persuadé que Nicolas Jackson « va marquer l'histoire du Sénégal comme Sadio Mané ».

Auteur de six buts et trois passes décisives en neuf matchs, le natif de Banjul, en Gambie, est en train de passer un cap sous les ordres d'Enzo Maresca. L'entraîneur de Chelsea se montre très satisfait de son jeune avant-centre : « Nico nous aide, pas seulement sur le plan statistique mais aussi dans la façon dont nous voulons jouer. On est très content de lui. On essaie de le faire progresser et de travailler avec lui depuis le début ».

« Je crois que dans deux ou trois ans, il sera l'un des meilleurs attaquants en Europe », glisse Yoro Mangara. Le journaliste suit l'ancien joueur de Villarreal depuis ses débuts à Casa Sports au Sénégal, et n'est pas surpris de le voir s'imposer à Chelsea. « Il a fait mieux qu'un certain Didier Drogba lors de sa première saison chez les Blues. Il fallait quand même qu'il gomme certaines lacunes et qu'il travaille devant le but, car il avait tendance à prendre beaucoup de vitesse et devait apprendre à ralentir au moment du dernier geste, à être un peu plus relâché. »

Relâché, Nicolas Jackson l'a été au moment de son but face à Newcastle (2-1), le week-end dernier. Le Sénégalais serait bien inspiré de marquer cette fois dans le « Théâtre des Rêves » à Manchester, afin de mettre fin au cauchemar des Blues qui n'y ont plus gagné depuis 2013.