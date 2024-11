Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Le parcours de Paul Ngombe Pincky (1)

Saxophoniste, auteur compositeur, Paul Ngombe alias Pincky fut le créateur des orchestres Manta Lokoka et Africa Mod Matata, deux célèbres groupes musicaux dont les oeuvres ont emballé les mélomanes congolais au cours des décennies 1960 et 1970.

De son vrai nom Paul Ngombe, Pincky est né le 12 septembre 1939, à Brazzaville. Ses débuts en musique se situent autour des années 1958 -1959. Employé dans une société française de mécanographie, notamment Somecafic, il est pris par l'envie de faire de la musique. Au départ, il est chanteur avant de devenir saxophoniste grâce à Dadet Damongo qui lui offre un saxophone. Il fait ses débuts dans Novelty, un orchestre créé en mars 1958 par un sujet camerounais du nom de Toumelec et composé d'Adolph Ebongué, un autre Camerounais (chef d'orchestre), Pincky, Félarbet et Jean Taty (chanteurs), Guétary (guitare solo), Joseph Mountou Typoa (guitare acc.), Musulman (guitare basse), Samba Mascott et Toussaint Moumbenza. Joseph Bados (soliste) et Jean Saïdou (saxophoniste) y feront leur entrée un peu plus tard. La chanson intitulée "28 novembre 1958, indépendance nationale" fut un chef-d'oeuvre qui mit le groupe sur orbite.

Suite à la sortie de cette chanson, l'Etat congolais octroya au groupe un équipement musical flambant neuf. Mais contre toute attente, Toumeleck quitta le groupe et créa par la suite l'orchestre "L'os Batchichas". Quant à Samba Mascott (guitariste acc.), il rejoignit l'orchestre Bantous de la capiitale. José Bados (soliste) et Jean Saïdou firent leur entrée dans Tembo récemment créé par Jacques Loubelo dit de la Lune. Ces départs furent un coup dur pour Novelty qui par la suite fut paralysé.

%

Pour éviter la catastrophe, Pincky récupéra les instruments et avec Toussaint Moumbenza créa l'orchestre Africa Mod, né des cendres de Novelty. L'ossature fut constituée de Jean-Baptiste Miyouna Yano, Benjamin Massamba alias Baby, Hilarion Malemba, Simon Keya, Bernard Kibangui et Toussaint Moumbenza. Le 79 rue Moundzombo, à Moungali, fut à la fois le siège et le lieu des répétitions du groupe. La sortie officielle eut lieu au cours de l'année 1965 chez Elysée bar, à Moungali, sur l'avenue des 3 Martyrs en allant vers le Plateau des 15ans, à droite avant de traverser le pont Madoukou Tsiékélé.

De fil en aiguille, et sous la houlette de Pincky, chef d'orchestre, les prestations d'Africa Mod dans les différents bars dancing de Ouenzé et Moungali produisent un succès immense qui lui permit de gagner le rôle d'agrémenter les mouvements gymniques lors des Premiers Jeux africains, au stade Omisport (actuel stade Alphonse-Massamba-Débat) en 1965.

L'épopée de l'orchestre Africa Mod se poursuivit à Pointe-Noire où il fut invité par le commissaire du gouvernement de la région du Kouilou pour animer le grand ball traditionnel de la fête du 1er mai 1966. Par la suite, le groupe livra plusieurs concerts dans la ville océane où il s'établit après avoir séduit les mélomanes et acquit une grande notoriété grâce à la chanson "Méléli Méléli", produite en 1967. Une rumba exprimée en langue Téké de la région de la Lékoumou, un véritable chef-d'oeuvre qui hissa l'Africa Mod Matata au firmament de la musique congolaise. D'autres titres tels que "Maté", "V Club", "Chérie na zongui", "Sois tranquille", oeuvres de bonne qualité artistique, furent à l'origine d'une nouvelle forme de l'orchestre que les fans appellent "Matata". D'où l'appellation « Africa Mod Matata ». A suivre !