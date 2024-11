Congo-Brazzaville: Préservation de l'environnement - Caleb Camille Mouamina s'engage dans la bataille

Partout en Afrique, une nouvelle génération de jeunes se mobilise pour la protection de l'environnement. Conscients des défis urgents auxquels le continent est confronté; au Congo, les jeunes s'engagent dans des initiatives concrètes pour préserver les ressources naturelles en vue de construire un avenir plus durable. Acteur écologique, Caleb Camille Mouamina, ambassadeur écologique du bassin du Congo, membre de l'association Human-Empress, nous donne son point de vue sur l'apport des jeunes dans la protection de l'environnement.

Selon Caleb Camille Mouamina, la jeunesse congolaise joue un rôle majeur dans la protection de l'environnement. Impliqués, les jeunes acteurs du changement contribuent à construire un avenir plus vert et plus durable à travers multiples initiatives parmi lesquelles la participation aux ateliers de formation écologique et sur la protection de l'environnement ; la participation aux activités culturelles liées à l'environnement à l'échelle nationale et internationale; la promotion du volontariat des jeunes engagés ; la sensibilisation aux dangers du changement climatique et autres.

« A travers ces initiatives, notre rôle est d'exhorter au maximum les jeunes sur les enjeux environnementaux et leurs problèmes. Nombreux sont encore ignorants de ce domaine et pour nous qui connaissons cela, nous devons nous rapprocher d'eux en les édifiant et en les encourageant à s'engager dans la protection de l'environnement. Ce combat doit être une priorité pour tous car nos communautés sont confrontées aux impacts continus du changement climatique », a déclaré Caleb Camille Mouamina.

En effet, la jeunesse congolaise devient de plus en plus enthousiaste dans la lutte contre le changement climatique, marquant ainsi son empreinte par différentes actions menées en rapport avec l'écologie. Caleb Camille Mouamina estime que les jeunes au Congo fournissent assez d'efforts pour réduire l'empreinte carbone et mettent en place certaines politiques pour matérialiser cela. Il s'agit notamment de l'assainissement des quartiers, de la collecte des déchets plastiques et enfin d'inculquer à chaque citoyen un comportement éco-responsable.

« Le gouvernement nous accompagne dans différents projets écologiques. Le président de la République a mis en place la décennie de l'afforestation et du reboisement lors de la COP 27 en Égypte, et cela a été exécuté par la Conférence internationale de l'afforestation et de reboisement qui a eu lieu en juillet dernier, sans oublier le sommet des trois bassins qui avait eu lieu à Brazzaville en octobre 2023. Ces deux initiatives ont permis aux jeunes de s'engager dans la préservation de l'environnement et le développement durable. A cet effet, nous avons des séances de planting des arbres organisées par le gouvernement et autres activités culturelles qui vont dans ce sens », a ajouté Camille Mouamina, saluant l'apport du gouvernement dans cette lutte. La mobilisation des jeunes congolais pour la protection de l'environnement a encore de beaux jours pour un avenir meilleur du pays en particulier et de l'Afrique en général.