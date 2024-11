Rwanda: Master classes d'Acces 2024 - Les artistes émergents invités à postuler

La Music in Africa Foundation (Miaf) invite les auteurs-compositeurs, compositeurs, éditeurs, managers de groupes, futurs professionnels de l'industrie musicale et créatifs à soumettre leurs candidatures pour assister aux masterclasses d'Acces 2024, qui se tiendront le 16 novembre à Kigali, au Rwanda.

Les masterclasses sont conçues pour les artistes émergents et établis, ainsi que pour les professionnels de l'industrie afin d'acquérir une expertise et des conseils de la part de dirigeants musicaux internationaux sur des sujets essentiels. Cette rencontre culturelle vise à guider les participants dans le processus de distribution de leur musique sur les principales plateformes numériques, tout en introduisant des stratégies de marketing éprouvées pour renforcer leur présence en ligne. Les participants exploreront également les subtilités de la distribution musicale numérique, apprendront à préparer leurs morceaux pour une sortie mondiale et développeront un plan marketing efficace pour maximiser leur portée.

Ce rendez-vous du donner et du recevoir servira de passerelle pour que les participants comprennent comment protéger leurs droits d'auteur, collecter des redevances et naviguer dans le paysage de l'édition musicale en toute confiance. Des experts de l'industrie fourniront des informations précieuses, décomposant des stratégies essentielles, de l'enregistrement des oeuvres à la négociation de contrats d'édition et de licences. Les participants acquerront également des outils pratiques et des connaissances internes pour maîtriser les aspects juridiques, créatifs et commerciaux de l'édition musicale, s'assurant ainsi de maximiser la valeur de leur production créative.

La session explorera comment les auteurs-compositeurs, les managers et les éditeurs peuvent gérer leurs données personnelles pour percevoir des redevances à l'échelle mondiale, y compris sur le plus grand marché de streaming, les États-Unis. Depuis 2021, la MLC a distribué plus de 2 milliards de dollars aux titulaires de droits dans le monde entier. Les participants apprendront des stratégies efficaces pour s'assurer qu'ils recevront les redevances qui leur sont dues sur les marchés internationaux.

Les masterclasses seront animées par Wendy Verwey Bekker, responsable régional de Ditto Music pour l'Afrique (Afrique du Sud), Rowlin Naicker, directeur général de Sony Music Publishing (Afrique du Sud), et Indi Chawla, responsable des relations internationales de la Mechanical Licensing Collective (Royaume-Uni).

Pour postuler, les personnes éligibles et désireuses de participer aux masterclasses devront se rendre sur le site web des organisateurs. Elles devront, entre autres, produire une courte vidéo de présentation, assister à l'ensemble de la série de masterclasses, être âgées de plus de 18 ans et comprendre la langue anglaise. Les candidatures se clôtureront le 31 octobre à 12h (CAT), et tous les candidats seront informés d'ici le 5 novembre.

Acces est un salon commercial panafricain pour les acteurs de l'industrie musicale afin d'échanger des idées, de découvrir de nouveaux talents et de créer des liens d'affaires. Acces se tient chaque année dans une ville différente d'Afrique, attirant des acteurs actifs de l'industrie musicale du monde entier. Acces 2024 est organisé par la Miaf, une organisation panafricaine à but non lucratif, en partenariat avec le Rwanda Convention Bureau, le ministère de la Jeunesse et des Arts au Rwanda, Siemens Stiftung, l'Institut français, le Goethe-Institut et le Mundi center.