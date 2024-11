Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Education en Afrique, dialectique entre tradition et modernité » de Virginie Kouyimoussou

Edité par L'Harmattan Congo-Brazzaville, l' essai « Education en Afrique, dialectique entre tradition et modernité » qui s'appuie sur la pensée de Pierre Erny analyse les atouts et limites de la tradition ainsi que de la modernité dans la formation de l'enfant africain.

L'éducation en Afrique noire aujourd'hui est fortement influencée en même temps par la tradition et la modernité. A travers les cinq chapitres que compte son livre, l'essayiste Virginie Kouyimoussou montre l'apport de l'éducation coutumière et de l'éducation moderne dans la formation humaine intégrale des apprenants en Afrique subsaharienne.

Le premier chapitre révèle les méthodes, les valeurs et les caractéristiques de l'éducation coutumière en Afrique noire. L'auteur fait constater que cette forme primaire d'éducation informelle est liée étroitement à la vie de la famille, du clan ou de la société. C'est une initiation à la vie familiale et sociale qui permet à l'enfant ou au jeune de s'intégrer dans son milieu de vie en s'appropriant les valeurs et usages endogènes.

Le deuxième chapitre explore la problématique du langage et de l'éducation. Si le langage est un facteur fondamental dans l'assimilation d'une culture et dans tout apprentissage, il n'est pas toujours l'expression authentique ou claire de la pensée ou de l'action. Aussi faudrait-il non seulement encourager une bonne maîtrise du langage maternel et officiel, mais surtout un usage approprié suivant les contextes de communication.

Le chapitre trois élucide les facettes de la modernité en lien avec l'éducation en Afrique. Partant de la modernité historique marquée par le XVIIIe siècle, Virginie Kouyimoussou comprend la modernité à travers l'évolution des méthodes didactiques, l'apprentissage des langues étrangères et l'influence des technologies de la communication comme phénomènes liés à la mondialisation.

Dans les deux derniers chapitres, l'auteure porte un regard critique de la coutume d'une part et de l'école moderne de l'autre. Les limites de la tradition, le choc des civilisations, les vertus de l'oralité et de l'écriture dans l'éducation en Afrique noire, les difficultés des apprenants africains entre coutumes et modernité, l'appropriation des données endogènes et exogènes dans la formation sont autant de thématiques revues au scalpel.