Congo-Kinshasa: Les Elders alertent sur l'aggravation des crises mondiales

Les Elders (aînés), un groupe de leaders mondiaux fondé en 2007 par Nelson Mandela, expriment leur inquiétude face à l'aggravation des crises mondiales. Ils notent la multiplication des conflits armés, les violations des droits de l'homme et l'insuffisance des efforts pour protéger notre planète. Selon eux, les fondements de l'ordre international établi après 1945 s'effritent en raison de la négligence, de la complaisance et du sabotage, ce qui accentue un manque de confiance entre les États et entraîne une recrudescence des conflits armés.

Les Elders expriment leur « horreur face à la destruction déclenchée par le gouvernement israélien contre la population de Gaza, de Cisjordanie et du Liban en réponse aux attaques terroristes du Hamas ». Ils se disent également « indignés par l'agression de la Russie envers l'Ukraine, qui se poursuit sans relâche » et « révoltés par les innombrables tueries, l'impunité et les crises humanitaires dans d'autres pays, tels que le Soudan et la République démocratique du Congo ».

Ce chaos croissant a des causes multiples, notamment les violations du droit international par de nombreux pays, y compris les grandes puissances, le non-respect des accords internationaux et la paralysie des institutions chargées de prévenir et de résoudre les conflits, estiment ces leaders mondiaux.

Dans leur déclaration, les Elders soulignent que la poursuite d'objectifs nationaux par des moyens militaires, plutôt que diplomatiques, va à l'encontre des idéaux des fondateurs des Nations unies et des aspirations des peuples du monde à la paix.

Ils critiquent l'incapacité des États, y compris les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à assumer pleinement leurs responsabilités, créant ainsi un vide propice aux rivalités géopolitiques et aux conflits. Les vetos répétés au Conseil de sécurité sont perçus comme un abus de pouvoir, de plus en plus contesté dans un monde multipolaire où d'autres pays jouent un rôle plus constructif, concluent les Elders.

Parmi les signataires de cette déclaration figurent des personnalités éminentes telles que le docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais prix Nobel de la paix, Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande, Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, et Ernesto Zedillo, ancien président du Mexique.