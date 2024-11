Gabon: Séminaire-atelier handisport clos avec une note de satisfaction

Deux jours durant, un séminaire-atelier de contribution à une stratégie nationale de promotion et de développement du handisport au Gabon s'est déroulé à Libreville, du 30 au 31 octobre dernier. Un rendez-vous qui a eu lieu, grâce à l'appui de l'Unesco. Les participants de cette rencontre ont bénéficié des attestations de participation.

Plusieurs communications étaient au rendez-vous de ces deux jours d'atelier-formation de contribution à une stratégie nationale de promotion et de développement du handisport au Gabon. Formateurs et participants ont communié dans une bonne ambiance. Entre théorie et pratique, les deux parties ont exprimé leur satisfecit.

"Le sport joue également un rôle essentiel afin de combattre les discriminations et désamorcer les conflits"a-t-on fait savoir .

Agnan Mbadinga, président du Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS) se dit être satisfait quant à la rencontre de ces deux jours qui ont permis aux uns et autres, d'avoir des connaissances, non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. "L'objectif de cette rencontre en collaboration avec l'Unesco, est de doter le pays d'un véritable outil d'orientation stratégique et opérationnel en matière de promotion et du développement du handisport" a t-on compris.

plusieurs recommandations ont été retenues. Il s'agit par exemple de :

- la création d'un cadre réglementaire pour la médecine du sport adaptée,

- la mise sur pieds d'infrastructures sportives adaptées, notamment de plateaux sportifs adaptés,

- d'un centre national de médecine du sport, avec une unité spécialisée pour les athlètes handicapés et des médecins spécialisés, l'application catégorielle des lois sur la pratique du handisport au Gabon...

Il faut aussi souligner que les séminaristes ont exprimé la nécessité de voir la mise en lumière du handisport, autrement dit, de sa médiatisation. Cet atelier-formation s'est achevé avec la remise des attestions de participation.