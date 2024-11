Burkina Faso: Les forces combattantes infligent une raclée aux terroristes

Les forces combattantes ont mené diverses opérations dans plusieurs localités du pays au cours du mois d'octobre 2024. Au bilan, plusieurs terroristes ont été neutralisés et du matériel saisi.

Les unités combattantes ont livré d'intenses combats avec des bandes de terroristes, le 18 octobre 2024, dans la zone de Boko (Centre-Nord). Les criminels repoussés, ont été pris en chasse par des vecteurs aériens. Leur tête de peloton a été frappée pour arrêter leur fuite. Ensuite, l'unité Guépard a investi les lieux, a pu neutraliser plusieurs assassins et a également récupéré du matériel encore utilisable. Le même jour, les unités mobiles d'intervention de la police ont neutralisé des criminels à Biba dans la Boucle du Mouhoun et saisit du matériel de guerre.

La veille 17 octobre 2024, aux environs de 15h30 mn, les vecteurs aériens sont allés à la rescousse de la commune de Rambo (Nord) attaquée par des terroristes. Ils vont décrocher deux gros missiles sur des centaines de criminels en fuite. Plusieurs rescapés sont interceptés et traités par les éléments du 14e BIR qui ont aussi récupéré du matériel. Le 19 octobre 2024, à la suite d'une attaque d'un poste VDP à Gayeri, le 20e BIR est entré en action. Des terroristes ont été tués et du matériel de guerre récupéré. Les forces combattantes ont neutralisé, le 17 octobre 2024, à Bourasso (Kossi), un poste de renseignements terroriste qui utilisait des drones d'observation pour suivre leurs mouvements.

Les malveillants observateurs ont été neutralisés et le matériel récupéré. Entre le 25 et le 30 octobre 2024, les vecteurs aériens ont bombardé intensément des forêts dans la région de l'Est où se terraient des criminels, a appris l'AIB. Les opérateurs aériens ont observé le 25 octobre 2024, environ 80 terroristes à motos en pleine manoeuvre dans la brousse de Nassougou. Les assaillants vont se cacher dans une petite forêt avec certainement pour objectif d'attaquer des convois. Les vecteurs aériens décident alors de pilonner violemment le nid. Plusieurs autres missiles vont s'abattre sur des rescapés jusqu'à leur anéantissement total.

Quatre jours plus tard, soit le 29 octobre 2024, une deuxième colonne forte d'une centaine d'assassins, a quitté la forêt du parc vers le Nord, en passant par Nassougou. Ils avaient dans leur viseur une position amie en action. Les opérateurs aériens freinent leur progression en les frappant. Le 30 octobre 2024, une autre colonne d'environ une centaine de terroristes arrive sur les lieux pour venger leurs compères. Les forces spéciales qui étaient non loin, lancent l'assaut sur la position ennemie et découvrent que c'était une base. Les boys détruisent la base puis continuent leur manoeuvre. Des rescapés se croyant rusés se cachent pendant de longs moments puis sortent des bois. Ils sont immédiatement ciblés et subissent des bombardements massifs.

Une cinglante défaite

Plusieurs terroristes ont été neutralisés, le mercredi 30 octobre, à Binguimnonguin (Centre-est) grâce à des VDP appuyés par des vecteurs aériens. Des VDP ont opposé une farouche résistance à des assassins venus ,le 30 octobre 2024, pour attaquer le village de Binguimnonguin dans la région du Centre-Est. Grâce à la détermination des patriotes, les terroristes vont fuir vers l'Est. Alertés, les vecteurs aériens arrivent sur les lieux en milieu de journée et ouvrent le feu sur quelques fuyards.

Ensuite, ils vont suivre discrètement les rescapés jusque dans un arbre touffu. Les opérateurs aériens envoient un missile dans le refuge et déciment un grand nombre. Tard dans la nuit, des terroristes reviennent avec un tricycle attelé pour chercher des cadavres certainement de leurs chefs. Ils sont suivis et frappés efficacement. Une vingtaine de terroristes ont été neutralisés dans la nuit, du 22 au 23 octobre 2024, à Ouanobia, grâce à une embuscade tendue par le Groupe d'intervention spécial du 8e Bataillon d'intervention rapide.

Cette opération conduite de main de maître, a également permis aux forces combattantes de récupérer un important lot de matériel de guerre ou d'en détruire. Les forces combattantes ont infligé ,hier mercredi 30 octobre, une cinglante défaite à des terroristes qui ont tenté de s'emparer d'une base à Djibo, a appris l'AIB auprès de sources sécuritaires.

Le mercredi 30 octobre 2024, des terroristes ont lancé un assaut sur une position amie à Djibo. Les forces combattantes ont répliqué avec une puissance de feu, obligeant l'ennemi à se tenir à bonne distance. Aux environs de 17h, les boys ont reçu un appui aérien. Les vecteurs aériens prennent en chasse les assaillants qui ont pris la fuite vers le Nord.

De nombreux criminels seront neutralisés grâce à plusieurs frappes. Un missile aura raison d'un noyau qui tentait une exfiltration. Sévèrement punis, les terroristes ont fui abandonnant armes, munitions, motos et cadavres.