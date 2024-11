Algérie: Equitation (saut d'obstacles) - Le cavalier Bencheikh Aymen s'adjuge le grand prix 'A' du concours national Open

Oran — Le jeune cavalier Bencheikh Aymen, du club équestre "Etrier oranais", a remporté le grand prix "A" du concours national open de saut d'obstacle, disputé samedi au centre équestre "Etrier oranais" à Es-senia (Oran).

Bencheikh Aymen montant "Cartouche" s'est distingué en décrochant la première place avec un sans-faute sur des obstacles de 1,30 mètre, devant sa coéquipière du même club Remili Narimane sur " Eglantine" et Brahim Mesrati du Groupement sportif sétifien, enfourchant " Baladine" qui a complété le podium avec 4 points de pénalités.

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé une quinzaine de cavaliers et cavalières seniors du 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus, offrant un beau spectacle aux mordus du hippisme.

Quatre épreuves se sont déroulées, lors de cette manifestation équestre, jugée d'un niveau technique "appréciable" par les spécialistes présents à Oran.

Ce rendez-vous d'Oran a constitué une opportunité pour les cavaliers et cavalières et leurs montures pour bien se préparer pour les prochaines échéances, la coupe d'Algérie de saut d'obstacles cadets et juniors (14-16 novembre) au centre hippique Mitidja Blida et le trophée de la coupe d'Algérie séniors, prévu du 28 au 30 novembre au centre équestre "Etoile de l'Est" à Constantine.

Cet événement sportif équestre d'une journée, organisé par le club équestre "Etrier Oranais", en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, a regroupé plus de 90 cavaliers et cavalières des catégories cadets, juniors et seniors de différents clubs équestres nationaux.