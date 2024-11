Togo: Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité

Le rapport 'Financing Africa' de la Fondation Mo Ibrahim sur la mise en oeuvre de l'ODD 4 classe le Togo au deuxième rang en Afrique de l'ouest et dans le top 5 sur le continent africain.

L'Objectif de Développement Durable (ODD) 4 vise à garantir que tous les individus, sans distinction de genre, d'origine ou de situation sociale, aient accès à une éducation inclusive et de qualité d'ici 2030. Il s'inscrit dans le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015 dans le but de promouvoir un développement humain durable à l'échelle mondiale.

L'ODD 4 comprend plusieurs cibles spécifiques destinées à améliorer le système éducatif mondial et à assurer un apprentissage continu tout au long de la vie :

Accès à l'éducation primaire et secondaire : Garantir que tous les enfants achèvent un cycle complet d'éducation primaire et secondaire, gratuit, équitable et de qualité. Cela vise à réduire les taux de décrochage scolaire et à assurer une éducation universelle de base.

Accès à une éducation préscolaire de qualité : Offrir à tous les enfants une éducation préscolaire de qualité, pour que chacun ait la possibilité de commencer l'école sur des bases solides, favorisant un développement complet dès la petite enfance.

Accès à l'enseignement technique, professionnel et supérieur : Permettre un accès égal pour tous les jeunes et adultes à des formations techniques, professionnelles et universitaires de qualité, abordables et adaptées au marché du travail.

Compétences pour le travail et la vie : Assurer que les jeunes et les adultes acquièrent les compétences nécessaires pour accéder à l'emploi, à un travail décent et à l'entrepreneuriat. Cela inclut la formation en compétences numériques, la résolution de problèmes et d'autres compétences essentielles.

Élimination des disparités et inclusion : Mettre fin aux disparités entre les genres dans l'éducation et garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux d'enseignement, en particulier pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées, les populations autochtones et les enfants en situation de précarité.

Alphabétisation et compétences de base : Assurer que tous les jeunes et une proportion significative d'adultes, hommes et femmes, soient alphabétisés et numérisés, pour leur permettre de s'insérer dans la société et de participer pleinement au développement de leurs communautés.

Éducation au développement durable : Intégrer les connaissances et valeurs du développement durable dans les programmes scolaires, y compris les droits de l'homme, l'égalité des sexes, la promotion d'une culture de paix, la citoyenneté mondiale et la sensibilisation aux problématiques environnementales.