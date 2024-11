Le budget 2025 des Seychelles, présenté par le ministre des Finances, Naadir Hassan, introduit une augmentation de 7 % du salaire de base mensuel pour les fonctionnaires gagnant moins de 21 368 SCR (1 500 dollars) et propose également une hausse du salaire minimum, effective à partir d'avril prochain.

M. Hassan sollicite l'approbation de l'Assemblée nationale pour un budget record de 11,9 milliards de SCR (880 millions de dollars), en hausse de 11,9 % par rapport au budget de 2024. Ce budget ambitieux vise à soutenir les infrastructures économiques et sociales tout en répartissant les bénéfices des efforts économiques récents. Parmi les recettes totales, il est prévu que 85 % proviendront des taxes, représentant 9,96 milliards de SCR, avec 1,8 milliard de SCR en recettes non fiscales et 453 millions de SCR en subventions.

Concernant les augmentations salariales, les travailleurs gagnant plus de 21 368 SCR bénéficieront d'une hausse de 1 500 SCR, plafonnée pour garantir la durabilité des finances publiques. Le coût de cette mesure est estimé à 115 millions de SCR, avec un impact annuel de 153 millions de SCR.

Le budget propose également d'augmenter le salaire minimum de 38,27 SCR à 40,95 SCR de l'heure, équivalant à 7 098 SCR par mois pour un emploi à plein temps de 40 heures par semaine. Les travailleurs à temps partiel verront leur taux horaire passer de 44,10 SCR à 47,19 SCR.

Des ajustements sont également prévus pour les pensions de retraite, avec des hausses différenciées en fonction des montants actuels et des droits à pension. Ceux qui ne bénéficient pas d'une pension recevront désormais une prestation augmentée de 5 750 SCR à 6 650 SCR. Par ailleurs, les bénéficiaires d'allocations de sécurité sociale antérieures à la création de la Caisse de pension verront leur prestation passer à 7 150 SCR.

Les secteurs de l'emploi, de la santé, et de l'éducation recevront les plus grosses allocations budgétaires : 1,57 milliard SCR pour les Affaires sociales, 1,5 milliard SCR pour la Santé, et 1,4 milliard SCR pour l'Éducation.

En 2025, les Seychelles accueilleront deux événements sportifs d'envergure internationale : la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA en mai et la Commission de la jeunesse et du sport de l'océan Indien (CJSOI) en juillet.

Le gouvernement a prévu un budget de 40,6 millions de SCR pour ces événements, avec 3 millions de SCR pour la Coupe du Monde de Beach Soccer. En outre, une somme de 5,75 millions de SCR est allouée à la préparation des athlètes seychellois pour des compétitions internationales à venir, telles que les Jeux olympiques et les Jeux du Commonwealth.

Dans le secteur de la pêche et de l'économie bleue, la Seychelles Fishing Authority (SFA), en collaboration avec l'Union européenne, introduira un régime de retraite volontaire pour les pêcheurs dès janvier 2025. Ce programme, financé à hauteur de 500 000 SCR par la SFA, incitera les pêcheurs à cotiser pour leur retraite.

Le programme du Fonds de développement agricole (FAD) verra également des améliorations en 2025, notamment une augmentation de la valeur des prêts pouvant être garantis par des terres agricoles en location, portée à 850 000 SCR. Des activités comme l'agrotourisme et l'agroforesterie, ainsi que l'achat de véhicules agricoles spécialisés, seront aussi désormais éligibles au financement dans le cadre de ce programme.

Les réactions politiques au discours sur le budget, avec la réponse du chef de l'opposition Sébastien Pillay, et celle de Bernard Georges, chef des affaires gouvernementales du parti au pouvoir, sont attendues la semaine prochaine.