Tunisie: ESS - Pour un sursaut d'orgueil

La mission s'annonce difficile mais pas impossible pour le onze étoilé. Le fossé dans les confrontations directes s'est creusé ces 3 dernières années. Le redécollage immédiat serait idéal pour Mkacher et ses joueurs.

L'Etoile Sportive du Sahel affronte l'EST, alors qu'elle est mal classée dans le championnat. Elle est à son pire classement en début de saison, ce qui ne lui est jamais arrivé depuis 33 ans. Affronter l'Espérance même à Sousse, dans ce contexte, devient corsé. Gagner ce match serait la clé pour enclencher la nouvelle dynamique tant attendue et remonter au classement. La bonne nouvelle a trait au bon état de la pelouse de l'Olimpico, ce qui va permettre certainement de voir du jeu et des buts. Une autre satisfaction dans le giron étoilé, le retour de blessure de l'arrière gauche Houssem Ben Ali. Quand on connaît l'importance des actions latérales et des attaques placées, Ben Ali est un gage de confiance.

Pour autant, les recrues à prix bon marché de l'ère de l'ancien coach Hamadi Daou tardent à percer et à se démarquer. Hormis Karoui en milieu ou encore Hnid en défense, l'apport reste maigre et peu consistant, notamment pour Camara ou Kanté. Ainsi, les joueurs qui seront alignés cet après-midi sont appelés à sortir le grand jeu. L'Etoile n'a plus vaincu l'EST en championnat depuis mars 2021 avec un succès 2-0 à Hammam-Sousse. Soit un bilan de 6 défaites et 2 nuls lors des 8 dernières sorties face à l'EST.

Pour des choix forts

Cette saison, l'attaque marche au ralenti depuis le début de saison avec 2 buts en 6 matchs, malgré la présence de joueurs confirmés comme Aouani, Abid, Chamakhi ou expérimentés comme Chawat. Le nouvel entraîneur intronisé, Mohamed Mkacher, a sa propre revanche sur l'Espérance contre laquelle il a perdu 2 fois en janvier 2023, lors de son dernier passage à la tête de l'équipe première. A lui de sortir une surprise du chef de son chapeau et d'aligner le meilleur onze possible et le plus compétitif. En défense il ne devrait pas y avoir de grands changements avec l'absence prolongée de Dagdoug.

Le gardien de but, Ali Jemal, constitue l'une des rares satisfactions, même s'il va devoir s'employer à sortir les parades qu'on lui connaît. Hnid, Ghedamsi, Naouali et Ben Ali formeraient sans doute le quatuor de départ. Au milieu Abid, Gbo (Karoui) et Ouertani ont les faveurs du coach. Enfin, en attaque, Mkacher va devoir trouver le meilleur entre Yassine Chamakhi, Raki Aouani, Chawat, Barhoumi et Kanté. A noter la défection de Hedi Jartila en attaque. Voilà donc un match qui s'annonce déjà capital pour la suite de la saison. Car, en cas de nouvelle défaite, l'Etoile risque de rentrer dans les rangs et de jouer les seconds rôles en championnat.