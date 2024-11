Afrique du Nord: Relations bilatérales exemplaires

Les relations tuniso-algériennes constituent une constante et un des fondements de la diplomatie et de la politique internationale de la Tunisie, tout en bénéficiant d'un intérêt particulier dans ses rapports avec les divers pays frères et amis.

Cela vient d'être confirmé dans le sens où le premier déplacement effectué par le Président de la République, Kaïs Saïed, à l'étranger après sa réélection à la magistrature suprême, a été sa toute récente visite officielle en Algérie pour participer aux célébrations du 70e anniversaire de la Révolution de libération algérienne suite à l'invitation du Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

S'inscrivant dans le cadre de la volonté commune en vue du renforcement des liens historiques et privilégiés entre les deux pays frères et voisins, elle est appelée à consolider davantage la solidarité et réaffirmer l'engagement réciproque visant le maintien de l'attachement des deux pays aux valeurs d'indépendance de la décision et de souveraineté.

Cette visite constitue une opportunité de plus pour prouver, si besoin est, la solidité de leurs relations qui enregistrent, chaque jour, une amélioration des horizons en vue d'un avenir meilleur au grand bonheur des deux peuples.

Et tout en rappelant l'aide mutuelle entre les deux pays, cette visite vise à renforcer la coopération dans les différents domaines de coordination et de consultation sur des questions d'intérêt commun à la lumière des évolutions observées à l'échelle régionale, arabe et internationale.

Cette coopération est en train d'évoluer à pas sûrs vers un statut de partenariat stratégique, évoqué et annoncé par les présidents des deux pays dans la mesure où on parle clairement de réelles perspectives de coopération bilatérale dans les domaines vitaux, tout en discutant des moyens visant à mettre à jour les législations facilitant l'intégration socioéconomique des Tunisiens et des Algériens résidant dans les deux pays.

En effet, ces points ont été, déjà, débattus il y a une quinzaine de jours entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, plus précisément concernant les secteurs du commerce, de l'investissement, de l'énergie, du transport, de la santé, de l'eau et de la sécurité alimentaire.

En un mot, outre le consensus dégagé au niveau des mécanismes gouvernementaux, les deux pays sont conscients du rôle axial incombant aux opérateurs économiques et aux entreprises du secteur privé pour promouvoir la coopération économique fructueuse entre la Tunisie et l'Algérie, d'où la contribution que peuvent apporter les hommes d'affaires, à travers des investissements directs et autres projets à haute valeur ajoutée pour activer davantage la dynamique économique entre les deux pays.