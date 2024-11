Tunisie: CA-USM ( 0-0) - Faute de solutions ...

Le CA continue sa série de matches nuls et de points perdus. Un CA mal inspiré qui n'a pu rien faire devant une USM «équilibrée » et ambitieuse.

Il n'y avait pas de solutions de part et d'autre.

Deux points encore de perdus pour ce CA flou et mou, et une bonne conduite d'une USM ambitieuse et bien organisée, même devant un public adverse nombreux. ce nul confirme un fait : ce CA a des problèmes de création de jeu et de consistance. Bettoni peut-il toujours déclarer du non-sens comme il l'a fait hier en disant que «son équipe a mieux joué en deuxième mi-temps surtout, mais devant, il y avait une équipe solide. Ce fut un match intense, mais c'est le foot en fin de compte, il faut continuer le travail». On doute fort que le CA ait mieux joué que l'USM, car sur l'ensemble du match, et côté relance et volume de jeu, le CA était brouillon, mal inspiré et incapable de trouver la clef face au surnombre monastirien.

Et même ces occasions avec cette transversale de Ben Abda à la 34' et le tir de Sghaier (seul mouvement collectif correct) et bien sûr l'occasion de Hamdi Laabidi à la 74', ne dissimulent pas les imperfections du jeu clubiste et de la qualité très moyenne de ce groupe et surtout de ces recrues. Une transversale a aussi empêché l'USM de faire un hold-up sur le match à la 95'sur un tir puissant de Miladi que Mastouri n'a pu bien exploiter quand la balle a rebondi.

Equitable ?

Oui normalement, mais l'interprétation du point est différente : c'est mauvais et lamentable pour le CA qui bloque pour le troisième match de suite et laisse du terrain à ses adversaires classiques, alors que c'est un point bon à prendre pour Sahli et ses joueurs qui avaient mieux quadrillé le terrain même si leur fragilité à l'axe pouvait leur coûter cher. Orkuma, Hadj Ali, Harzi et Diany ont réussi surtout à presser haut et à bloquer la relance clubiste à l'image du verrou posé sur Ali Youssef, très bon relanceur mais qui n'a pas trouvé les espaces pour sortir la balle proprement.

Changements infructueux

Bettoni, déboussolé et incapable d'inventer, a changé trois joueurs en même temps : Glalech, Kizumbi et Shili. Et finalement, pas grand-chose à dire si ce n'est l'utilité de faire rentrer un Shili lent et un Kizumbi qui n'a rien de celui qu'on a vu jouer à Mazembé (inactif pour longtemps et qui n'a pas de milieu qui aide ). Ce CA avait du mal à mettre de l'impact et du danger, surtout que Mohamed Sahli a bien préparé sa défense à 7 dans ses dix-huit mètres. Il a gagné la bataille de la profondeur et réduit les espaces devant des Clubistes sous une pression fatale. Au bout du compte, Bettoni et ses joueurs ont présenté une mauvaise copie.

Un troisième nul de suite, mais chaque fois, c'est de moins en moins dense et convaincant comme jeu. L'USM, pour sa part, progresse malgré les changements, et Mohamed Sahli peut bâtir sur le point glané à Radès hier. Son gardien Hlaoui et ses équipiers ont su résister et jouer d'égal à égal avec un adversaire qui jouait devant son public.