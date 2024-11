Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a condamné les violences politiques qui ont émaillé cette première semaine de campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. S'exprimant lors d'un point de presse organisé à son arrivée à Dakar, le samedi 2 novembre, le chef de l'Etat qui a exhorté les acteurs politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité, a informé avoir instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités dans ces actes de violence.

Les scènes de violence qui ont émaillé cette première semaine de campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre prochain avec l'attaque du convoi de la tête de liste Pastef à Dakar, l'incendie du siège de Taxawu Sénégal qui sert également de quartier général à la coalition « Samm sa kadou », mais aussi l'attaque de la caravane du Premier ministre à Koungheul n'ont pas laissé indifférent le Président de la République. De retour, samedi, de sa tournée internationale qui l'a conduit successivement en Arabie Saoudite et en Turquie, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a condamné les violences politiques notées, ces derniers jours, sur le terrain de la campagne électorale.

« Je condamne les violences. J'avais pourtant prévenu lors d'un discours devant les Sénégalais et les leaders politiques avant la campagne. Les Sénégalais ont, depuis longtemps, montré une certaine maturité électorale. Maintenant, ce sont aux leaders de se mettre au niveau de cette maturité. Aucun Sénégalais ne devrait se targuer d'avoir blessé son compatriote, peu importe son orientation politique », a fait remarquer le président de la République lors d'un point de presse organisé à son arrivée à Dakar, dans l'après-midi du samedi 2 novembre dernier. Poursuivant son propos, le chef de l'Etat tout en réaffirmant son appel à une campagne électorale apaisée pour les législatives du 17 novembre 2024, a tenu à prévenir les responsables de ces actes de violence qu'ils devront en répondre devant la justice. Et pour cause, exhortant les acteurs politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité, le chef de l'Etat a informé avoir instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités.

%

« J'ai instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour faire toute la lumière, de poursuivre les auteurs et de les condamner quel que soit leur parti politique, quel que soit leur poste. Cependant, la justice devra faire une enquête minutieuse, sans se précipiter, pour fixer les responsabilités sur les violences », a-t-il annoncé tout en demandant au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, d'augmenter la sécurité des convois et caravanes politiques afin de prévenir des confrontations entre partisans de coalitions politiques. Pour rappel, le Président Diomaye avait invité les acteurs politiques « à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération » dans le cadre de la campagne électorale de ces législatives anticipées lors d'une déclaration de presse tenue à la veille du démarrage de cette campagne au Palais de la République, le 25 octobre dernier.