Afrique: J-5 avant la Ligue des Champions Féminine - Jraidi, Badu et Tholakele les serials buteuses

En attendant le début de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, le 9 novembre, la CAF vous propose de revivre 7 grands moments de l'histoire dans la compétition.

Ibtissam Jraidi est à ce jour la meilleure marqueuse de l'histoire du tournoi, avec un total de six buts réalisés en 2022, le tout lors d'une seule édition.

Sur le terrain, la Marocaine a su s'imposer avec brio. En tant que joueuse essentielle de l'AS FAR de Rabat, elle s'est distinguée par son habileté technique, sa vision de jeu et sa capacité à inscrire des buts décisifs. Jraidi a joué un rôle crucial dans la campagne victorieuse de son équipe en 2022, contribuant à plusieurs victoires importantes grâce à ses frappes puissantes et précises. Sa capacité à créer des occasions, à dribbler les défenseurs et à analyser le jeu a constitué un atout majeur pour l'AS FAR, lui permettant d'atteindre les sommets du tournoi.

Durante cette compétition, Ibtissam a inscrit des buts inoubliables, notamment un tir décisif en demi-finale contre les Bayelsa Queens, où son calme face au but a été crucial. Sa prestation a non seulement permis à son équipe d'atteindre la finale, mais elle a aussi fasciné les supporters et les observateurs, mettant ainsi en lumière le football féminin marocain, comme en témoigne son match exceptionnel en finale contre les Mamelodi Sundowns. Ce jour-là, le 13 novembre 2022, elle a réalisé un doublé chez elle, au complexe sportif Moulay Prince Moulay Abdellah, qui était comble.

Lors de l'édition inaugurale, une jeune Ghanéenne de 19 ans a su se démarquer par son talent sur les terrains égyptiens. Evelyn Badu, le pilier des Hasaacas Ladies, a captivé le public grâce à son incroyable sens du jeu et son efficacité devant le but, finissant comme la meilleure buteuse du tournoi. Ses performances ont non seulement séduit les fans, mais également impressionné les spécialistes du football africain. Sa capacité à se positionner dans les moments décisifs et à conclure les occasions avec précision lui a permis de remporter le titre de meilleure joueuse de la compétition. De plus, son influence ne se limitait pas à ses buts : Badu a également fait preuve d'un jeu technique raffiné, alliant agilité et vision du jeu, renforçant ainsi l'harmonie offensive de son équipe. En somme, elle a marqué cinq buts en six matchs.

Sa performance a non seulement permis aux Hasaacas Ladies d'atteindre la finale, mais a également ouvert la voie à un renouveau du football féminin ghanéen. S'inscrivant dans la lignée des grandes attaquantes africaines comme Evelyn Badu et Ibtissam Jraidi, qui ont chacune été reconnues comme meilleures buteuses des compétitions passées, Refilwe a prouvé qu'elle pouvait rivaliser à un niveau élevé. Avec ses cinq réalisations lors de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2023, elle a su se faire remarquer et valoriser son talent. Toutefois, elle sait que la saison 2024 lui donnera l'opportunité de peaufiner ses statistiques et de s'imposer encore plus comme une buteuse de premier plan. Son ambition et son désir de progresser reflètent son engagement à laisser une marque durable dans le football féminin, ce qui fait d'elle une joueuse à surveiller de près dans les années à venir.