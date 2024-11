Tunisie: Affaires religieuses et Santé - Démarrage des préparatifs du hadj

Entre autres mesures, il a été décidé de doter la mission officielle de quantités suffisantes de médicaments et de matériel médical nécessaires afin de fournir des soins de santé rapides et efficaces.

Les ministres de la Santé et des Affaires religieuses ont pris une série de décisions visant à renforcer les préparatifs de la prochaine saison du hadj, selon un communiqué publié hier par le ministère de la Santé.

Les ministres de la santé, Moustapha Ferjani, et des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, ont tenu vendredi une séance de travail conjointe pour évaluer la mission du hadj 2024 et examiner les mesures nécessaires pour assurer la réussite de la prochaine saison du hadj 2025.

Il a été décidé, lors de cette rencontre, de doter la mission officielle de quantités suffisantes de médicaments et de matériel médical nécessaires afin de fournir des soins de santé rapides et efficaces.

L'accent a également été mis sur le renforcement des procédures de sélection et de qualification des candidats afin de s'assurer de leur aptitude à accomplir les rituels, grâce à des tests précis et complets, ainsi que sur l'élaboration d'un plan d'action précis pour les Lieux Saints, définissant les responsabilités et les rôles de toutes les parties concernées au cours des prochaines journées d'étude organisées par la Société des services nationaux et des résidences.

Cellule de suivi

Il a été également convenu de former une cellule comprenant des représentants de toutes les parties intervenantes, dans le but de collecter et d'actualiser rapidement les informations et de fournir des données précises sur le déroulement du hadj, outre l'affectation d'un porte-parole officiel au bureau des affaires des pèlerins tunisiens pour fournir les informations nécessaires et faciliter la communication avec les médias.

Il s'agit aussi de dispenser une formation spécialisée aux guides religieux accompagnant les pèlerins dans le domaine des premiers secours afin d'assurer une intervention rapide dans les situations d'urgence, outre la mise en place d'un système numérique comprenant les données personnelles et sanitaires des pèlerins, qui sera utilisé aux Lieux Saints afin d'améliorer le suivi sanitaire.