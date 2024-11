Tunisie: CAB - Confirmer !

Contre l'ESZ en déplacement, le CAB est attendu pour une confirmation...

«Le bon match nul obtenu contre l'EST à Radès n'aura de sens que lorsqu'on aura réalisé un résultat positif contre l'ESZ», disait à ses joueurs Sami Gafsi à l'issue de la rencontre. Il est clair que le message de l'entraîneur cabiste est de tempérer l'euphorie du moment et mettre le groupe devant un nouveau défi.

On a toujours écrit sur ces mêmes colonnes que le déplacement dans le Sud n'était pas toujours aisé. Mais on sait également que les Cabistes pouvaient parfois réussir de bons résultats dans des terrains plus hostiles. Ce qui a le plus retenu l'attention, le week-end passé, est ce nouvel état d'esprit qui a animé les camarades de Allalah tout au long des 90 minutes de jeu.

Cette fois-ci contre l'autre Espérance, celle de Zarzis, on attend des Bizertins qu'ils fournissent la même prestation en jouant avec le même esprit de solidarité et la même générosité dans l'effort.

Durant la semaine, le staff technique a axé essentiellement son travail sur des exercices ayant trait à l'animation offensive afin de rompre justement avec cette inefficacité à l'approche des buts. En effet, il est urgent de passer maintenant à la concrétisation.

L'entraîneur Sami Gafsi n'a pas fini de chercher la meilleure formule dans ce compartiment de jeu. Le réveil coïncidera-t-il alors avec ce match contre l'ESZ ? Il y a de fortes chances que Momar Diop Seydi, rétabli de sa blessure, joue d'entrée.

Dans ce cas, il sera d'une grande utilité à l'équipe et composera ainsi le duo d'attaque soit avec Zied Aloui soit avec Ahmed Amri qui retrouve sa forme. Quand on sait qu'il y a également Khallil Balbouz, on peut imaginer qu'il y aura des buts à cette occasion ! Dans tous les cas, c'est l'espoir des fans «jaune et noir».

Abdou Seydi, le grand absent.

Si le compartiment offensif n'enregistre pas d'absence lors de match, la défense évoluera sans l'axial Abdou Seydi, lui qui ne laisse généralement rien passer derrière. Sami Gafsi pourrait faire décaler Akermi à l'axe et titulariser, dans ce cas, Rhimi sur le flanc gauche au cas où Doukali resterait sur le banc des remplaçants, une décision finale qui sera prise en toute dernière minute.

A l'entrejeu, on retrouvera Konte, Bouallegui, Aymen Amri et Oussama Ali en position plus avancée pour aider efficacement dans la relance Ahmed Amri et probablement Momar Diop Seydi lors de la phase de relance. Le staff technique sera appelé en cours de match à effectuer le coaching adéquat.