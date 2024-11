Cote d'Ivoire: Ascad - 7 nouveaux immortels investis

Les nouveaux membres de la société savante ont conforment aux usage reçu l'onction de leurs pairs à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais de la culture de Treichville.

L'émotion le disputait à la solennité hier à la salle Christian Lattier du Palais de la culture de Treichville. Et pour cause, 7 nouveaux membres de l'Académie des Sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) ont été investis dans leurs fonctions. En intégrant officiellement cette société savante, les Prof Adou Kablan Jérôme, Houenou Pascal Valentin, Kobea Toka Arsene, Konandri Affoué Virginie, Gnalega Makagnon Joseph ainsi que les Mes Maurice Kouakou Bandaman et Anouma Joseph accèdent au rang d'immortels.

Dans son allocution, Gilbert Marie Aké N'gbo, président de l'Ascad, a indiqué que l'institution qu'il préside « a toujours été un bastion de savoir et d'innovation rassemblant les esprits brillants déterminés à faire progresser notre société. Nos membres qui sont passés à l'Ascad ont laissé un héritage considérable (...) Grace à leur passion et leur persévérance, ils ont posé les bases des solutions aux défis d'aujourd'hui ». Puis d'ajouter à l'attention des nouveaux membres de l'Ascad, l'insigne privilège « d'accéder à l'immortalité ». Votre admission, a-t-il dit, consacre un passage de relai qui représente la continuité d'un engagement envers l'excellence partagée. « En intégrant l'Ascad, vous héritez d'un ensemble de connaissances et d'expériences accumulées avec passion. Vous avez la responsabilité de faire évoluer ses acquis en insérant dans la dynamique actuelle de l'Académie », leur a-t-il dit en guise de conseils.

%

Lisant in extenso le discours du haut représentant du président Gilbert Kafana Koné, le Dr Amadou Koné, a, au nom de son mandant, « félicité » les 7 nouveaux académiciens. « La cérémonie d'Aujourd'hui manifeste les capacités de renouvellement et la vitalité de l'Ascad. Il a rappelé l'intérêt que le Président de la République Alassane Ouattara accorde à l'Ascad. Suivant le protocole et les usages des sociétés savantes, chacun des nouveaux membres de l'Ascad a rendu un vibrant hommage posthume à celui dont il occupe désormais le siège. Tous ont salué leurs illustres prédécesseurs disparus pour la contribution énorme à la science, aux arts et à la culture. « Des hommes et femmes d'une traçabilité intellectuelle inattaquable ».

Après avoir endossé la robe de couleur mauve des académiciens , ils ont promis de mériter l'honneur qui leur est fait en faisant d'eux des immortels. La cérémonie qui a enregistré la présence de la quasi- totalité des membres permanents de l'Ascad a pris l' allure de grands banquets intellectuels avec des discours enlevés .