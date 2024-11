Cote d'Ivoire: Cop 29 / Changements climatiques - Plaidoyer pour l'intégration de la thématique dans le programme scolaire

En prélude à la Cop 29, des recommandations ont été faites par une structure en charge des enfants pour une lutte efficiente.

L'organisation internationale Save the Children Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte contre les changements climatiques. En prélude COP 29 Baku, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre, cette entité, a animé une conférence de presse, le jeudi 31 octobre dernier, à Grand-Bassam. A cette occasion, la présidente de la fédération des conseils communaux des enfants, Djédjé Aurélie Esther a plaidé pour l'intégration de la thématique dans le programme de l'éducation nationale. C'était l'une des recommandations fortes faites pour ce jour-là pour une lutte plus efficace contre les changements climatiques. Selon la conférencière, cette initiative permettra de faire prendre conscience aux jeunes sur l'enjeu de la problématique et stimuler leur implication dans les actions à mener, à cet effet. Toujours dans le cadre les recommandations,

Djédjé Aurélie Esther a proposé également la création d'un Nouvel objectif collectif quantifié sur le financement climatique, tenant compte du genre et de l'âge, et intégrant les droits de l'enfant. « Les enfants souhaitent être reconnus comme acteurs clés dans la lutte contre la crise climatique, avec des mécanismes pour participer à l'élaboration des politiques », a-t-elle fait savoir. Les 22 bureaux pays de l'organisation internationale Save the Children, y compris celui de la Côte d'Ivoire suggèrent aussi la création d'une journée nationale scolaire bioécologique pour sensibiliser élèves et enseignants.

Ils n'ont pas manquer de demandé la mise à disposition de plants d'arbres pour les écoles et le renforcement des infrastructures sanitaires pour mieux protéger les élèves des pandémies liées aux changements climatiques. Djédjé Aurélie Esther a soutenu que ces propositions dénotent de leur intérêt à accompagner les organisations d'enfants dans la tenue de leur propre COP au niveau national.

La représentante du ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, Patricia Djétouan, recevant les recommandations a salué cet engagement des enfants et s'est engagée à les transmettre au ministre qui est outillé pour les rendre réalisables soulignant l'importance d'écouter les voix des enfants et les porter au-delà des frontières. Le coordonnateur du plaidoyer pour Save the Children, Koffi Hervé, pour sa part, a fait savoir que cette mobilisation des jeunes pour la défense de leurs droits face aux crises climatiques est très importante.