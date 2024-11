Cote d'Ivoire: Expertiz Public Expo 2024 - La Sodeci dévoile ses services d'assainissement durables à travers O'SOLUTIONS

La Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci) a affirmé son leadership au Salon Expertiz Public Expo 2024, les 24 et 25 octobre 2024, au Palais de la culture d'Abidjan. L'événement, axé sur le thème « Innovations et Qualité dans les Services Publics Délégués : Redéfinir l'Expérience Client et Citoyen », a mis en lumière des initiatives innovantes et les meilleures pratiques en gestion de la relation citoyenne.

La Sodeci a capté l'attention avec "O'SOLUTIONS", un service conçu pour accompagner entreprises et collectivités dans la gestion durable des eaux usées. "O'SOLUTIONS" couvre l'ensemble du cycle de l'eau -- du captage à l'assainissement -- et propose des solutions adaptées aux besoins industriels et particuliers. Ce service vise à renforcer les capacités opérationnelles et à contribuer activement à la protection de l'environnement.

Dans sa démarche de modernisation, la Sodeci a également présenté l'application mobile "MA SODECI", qui simplifie l'accès aux services d'eau et d'assainissement. Ce service digital, téléchargé plus de 250 000 fois depuis son lancement en octobre 2022, témoigne de l'engagement de la Sodeci à offrir des solutions pratiques et réactives, répondant aux attentes des usagers pour des services transparents et efficaces.

En participant à Expertiz Public Expo, la Sodeci) réaffirme son rôle de pionnier dans l'amélioration des services publics délégués en Côte d'Ivoire, tout en intégrant des innovations qui renforcent l'expérience client et la relation citoyenne.