Sénégal: La coalition Nafooré Sénégal ambitionne de porter le combat des anciens militaires, des blessés de guerre et des agents de sécurité

Louga — Cheikh Konaté, investi par la coalition Nafooré Sénégal se veut un député qui va porter à l'Assemblée nationale les doléances des anciens militaires, des blessés de guerre et des agents de sécurité.

"Mon combat sera celui des anciens militaires, des blessés de guerre et des agents de sécurité, souvent sans couverture sociale ni contrat de travail digne", a dit M. Konaté lors d'une tournée de la coalition Nafooré Sénégal dans la région Louga.

Investi 5e sur la liste nationale de cette coalition dirigée par l'ancien journaliste Amadou Ba, Cheikh Konaté indique que s'il est élu député, il prévoit de défendre une dérogation d'âge devant permettre aux anciens militaires de passer des concours paramilitaires.

"Ma candidature est une réponse à la demande de dignité et de réinsertion des anciens militaires, des blessés de guerre et des agents de sécurité", a insisté Cheikh Konaté au terme d'une tournée effectuée à Kébémer, Keur Sam Yabal, Gouladji, Louga et Sakal.

Il a promis d'initier, au sein de l'hémicycle, des mesures concrètes pour soutenir ces groupes.

"Nous voulons travailler pour une Assemblée nationale plus attentive aux besoins des citoyens et mieux ancrée dans les réalités locales", a promis Cheikh Konaté, par ailleurs directeur de campagne et plénipotentiaire de la coalition Nafooré Sénégal.

"Cette 15e législature doit être celle du peuple, une législature du changement, et non au service d'une coalition ou d'intérêts partisans", a-t-il martelé, appelant à se départir des "calculs politiques qui ont ralenti le développement du pays".