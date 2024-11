Guinée: Entreprenariat - Des acteurs miniers récompensés

Ce samedi 02 novembre 2024, une structure évoluant dans le domaine minier guinéen a organisé une cérémonie de distinction des acteurs.

Ladite cérémonie s'est déroulée dans un réceptif hôtelier de la place, en présence de plusieurs invités.

Selon l'organisateur, Eugène Balamou, ce secteur revêt des enjeux cruciaux pour la population guinéenne.

Il indique que les lauréats qui ont célébrés partagent tous une vision commune, celle de faire progresser la Guinée.

<< Ce secteur qui revêt des enjeux cruciaux pour notre population, a vu naitre une nouvelle dynamique, grâce au patriotisme de l'homme du 5 septembre 2021. Nous avons assisté à la relance du plus grand projet minier d'extraction de minerai de fer et d'infrastructures en Afrique, avec un investissement de 15 milliards de dollars américains. Malgré les crises nationales et internationales que nous traversons, nos champions que nous célébrons ce soir, ont su faire preuve de détermination et de créativité pour mériter cette distinction. Ils partagent tous une vision commune: celle de faire progresser notre pays, des côtes de Boffa à celles de Boké, en passant par Kindia, Kouroussa, Siguiri, Mandiana, Kamsar et Conakry >>, a-t-il fait savoir.

Il poursuit en revenant sur quelques critères de sélection qui ont été appliqués.

<< Après un processus rigoureux mené par une dizaine d'experts du secteur dont des journalistes, des lobbyistes et des observateurs, certains d'entre eux ont souhaité rester anonymes. Ceux qui figurent dans notre palmarès, sont ceux qui ont été cités par au moins deux experts. Plusieurs critères ont également été appliqués dont entre autres: la capacité de production et d'exportation des minéraux; le respect du code minier guinéen; l'engagement en matière de contenu local, et les réformes des entreprises durant l'année 2024 >>, ajoute-t-il.

À rappeler que la Guinée regorge d'importantes ressources minières naturelles.