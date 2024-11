Tunisie: CSS - Un match où tout peut basculer

C'est un véritable match-déclic pour le CSS qui n'a plus droit à trébucher pour se relancer dans un championnat qu'il n'a pas bien entamé

L'entraîneur Alexander Santos sait très bien qu'il joue gros aujourd'hui dans ce match à quitte ou double pour lui afin de convaincre les nombreux sceptiques et de rester au poste. Battre l'OB, leader invaincu à ce jour du championnat (avec le CA et l'USM ), est la seule carte qui reste à jouer au technicien portugais pour le sauver d'une rupture prématurée du contrat. Les fans des «Noir et Blanc» espèrent et attendent beaucoup de leur équipe aujourd'hui et seront nombreux à la soutenir et à lui donner confiance pour en finir avec les résultats insuffisants et les prestations peu convaincantes.

Alexander Santos doit donc répondre à ces attentes légitimes surtout, qu'en football, seule la dernière impression compte et un grand match et une prestation prodigieuse peuvent gommer et rayer d'un seul coup une série d'échecs. Mais infliger une première défaite à cet OB qui n'arrête pas de séduire et de surprendre n'est pas une mince affaire. Il va falloir aux Sfaxiens bosser et cravacher dur, de la première minute de cette rencontre et jusqu'à sa fin, ne rien lâcher, ne rien céder, ne pas se permettre un seul instant de déconcentration et de relâchement physique et mental pour atteindre le grand objectif escompté qu'est la remontée au classement.

Tel un match de coupe

L'enjeu crucial de ce match, à remporter coûte que coûte, lui donne la physionomie et l'allure d'un match de coupe. Et dans des rencontres dans de telles circonstances, seule l'audace est payante. Pour Alexander Santos, il ne suffira pas cet après- midi d'assurer en priorité ses arrières et de bien défendre. Il lui faudra aussi et surtout que son équipe attaque en permanence.

Un équilibre qu'il devra trouver dès le coup d'envoi et ne pas attendre la seconde mi - temps, comme il l'a fait pratiquement dans les six matches passés, pour presser haut et fort et acculer l'adversaire dans sa zone de défense. La seconde période contre l'Espérance Sportive de Zarzis constitue une référence dans l'approche des matches où le succès est de grande importance. Le match livré en milieu de semaine contre Al-Akhdar Sport Club de Libye, en pleine préparation du duel avec les Cigognes de Béjà, a été une partie d'application , une répétition utile avant ce rendez- vous .

Qu'a-t-on pu alors retenir comme indice de ce match ? Que l'option semble pencher pour l'abandon du 3-4-3 à vocation offensive trompeuse au profit d'un 4 - 4 - 2 plus réaliste, avec une défense à quatre, un défenseur en moins dans la charnière habituelle à trois pour aligner une attaque d'entrée à deux têtes. C'est le coup de poker à jouer dès le coup d'envoi pour sceller le sort d'un match décisif.

La recette est bien simple : choisir les meilleurs joueurs dans l'effectif, les mettre dans leur zone de confort et à leurs postes de prédilection où ils peuvent donner beaucoup pour le groupe et pour le collectif. On verra ainsi dans la composition de départ des joueurs laissés ces dernières semaines comme suppléants.

À leur tête, sans doute sur le couloir gauche de l'attaque, Baraket Lahmidi, l'auteur du but du match amical contre Al-Akhdar perdu sur le score de deux buts à un . Avec le retour plus que probable aussi de Mohamed Dhaoui sur l'aile droite , de Youssef Becha comme joueur de création et de liaison derrière le duo d'attaque où Amor Ben Ali est pressenti comme soutien à Amen Allah Habboubi. Rubin Hebaj a été écarté du onze rentrant après sa modeste prestation devant l'ESZ où il a prouvé ( avec un penalty raté et une autre occasion de but toute faite loupée ) qu'il n'est pas le buteur opportuniste recherché .

On pourrait également revoir Hazem Haj Hassen dans un match où les duels d'homme à homme ne manqueront pas et où il y aura bon nombre de ballons aériens à exploiter. Tous ces changements prévisibles dans la formation sfaxienne auront pour but de retrouver l'aspect offensif de l'équipe, la technique simple et efficace du jeu des «Noir et Blanc» pour arracher la victoire de la réhabilitation. C'est sûr que les supporters locaux retiendront leur souffle avant le verdict d'un match où tout pourra basculer dans un sens comme dans un autre.