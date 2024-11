Burkina Faso: SIAO 2024 - Prestance Service veille sur la propreté du Salon

La propreté de la cour du SIAO est un des défis majeurs pour le Comité national d'organisation (CNO). Pour y parvenir, le CNO a confié le nettoyage des pavillons et de la cour du Salon à l'entreprise Prestance Service.

Chaque jour, de nombreux déchets sont générés par les visiteurs et les exposants de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO). Pour gérer cette grande quantité de déchets, les organisateurs font appel, depuis deux éditions, à Prestance service, une entreprise de nettoyage professionnel. De 04 heures du matin à 17 heures, son équipe de nettoyage, composée de femmes et d'hommes, nettoie les déchets tous les jours afin que l'environnement du Salon soit propre et accueillant.

Canettes, emballages, gobelets en plastiques, sachets plastiques, restes d'aliments sont

ramassés et jetés hors du SIAO. Tous les pavillons et la cour sont balayés et dépoussiérés avant l'ouverture des portes de la biennale. Selon la directrice de Prestance Service, Malika Sondé, une permanence est même instituée lors des visites pour nettoyer les pavillons. Le plus gros défi est, a-t-elle expliqué, de maintenir toujours la propreté de la zone de restauration.

« Cette partie du Salon génère beaucoup de déchets entre 18 heures et 22

heures malgré les messages de sensibilisation de la commission hygiène », a-t-elle dit. Malgré cela, les nettoyeurs de Prestance Service réussissent à nettoyer efficacement cette zone. L'objectif est, a-t-elle précisé, de satisfaire les participants et les organisateurs du SIAO à travers un service de qualité. Pour madame Sondé, il est important de donner une bonne expérience de notre pays aux étrangers et une impression positive aux visiteurs burkinabè. C'est pourquoi, elle suggère

aux visiteurs de protéger les infrastructures du SIAO en évitant de salir la cour et les pavillons de la biennale.