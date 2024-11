Ile Maurice: Réseaux sociaux bloqués - «Le niveau de menace est faible», dit l'ICTA en cour

Les représentants de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA), ainsi que le codéfendeur, Emtel Ltd, ont été convoqués par la juge Shameem Hamuth-Laulloo, siégeant en référé à la Cour suprême, hier. Cela dans le cadre de la demande d'injonction déposée par l'avocat Kailash Trilochun, candidat de Linion Reform pour les législatives. Me Trilochun avait demandé à la Cour d'émettre un ordre interdisant à l'ICTA d'ordonner aux opérateurs de bloquer l'accès aux réseaux sociaux.

Si la juge a refusé d'accéder à sa requête vendredi, elle a demandé à l'ICTA et au codéfendeur de clarifier leur position. Le représentant de l'ICTA a pris un engagement hier en expliquant et que le conseil de cette instance régulatrice, réuni hier, a examiné une lettre du secrétaire de cabinet et chef du Service civil. «Le conseil a délibéré sur cette question et a décidé que les plateformes de médias sociaux, à savoir Facebook et TikTok, collaborent déjà avec les autorités mauriciennes pour supprimer les contenus illégaux et sensibles. De même, YouTube, par l'intermédiaire de sa société mère Google, a également été approché, et une réponse positive est attendue de cette plateforme», a déclaré le représentant légal à la juge.

%

Il est à préciser que l'enquête menée par la police a conduit à l'arrestation de six personnes. Bien que l'investigation soit en cours, l'ICTA indique que les rapports des agences de sécurité concernant la sécurité publique et l'ordre public montrent que «le niveau de menace est faible». Le conseil, à la lumière de ces éléments, a décidé de lever les restrictions sur les plateformes de médias sociaux toujours, considérant que la diminution des menaces à la sécurité nationale rend la levée de la restriction proportionnée. Tous les titulaires de licence ont donc reçu l'ordre de lever immédiatement toutes les restrictions sur les réseaux sociaux durant la matinée d'hier. À la suite de cette déclaration, Me Kailash Trilochun a retiré sa demande, et la décision a été ratifiée.

Pour rappel, c'est pour préserver la «sécurité nationale» que l'ICTA avait réclamé le blocage des réseaux sociaux jusqu'au 11 novembre 2024, soit après les législatives, vendredi. Me Trilochun, par le biais de son avoué, contestait cette décision, demandant la levée de cette directive tout en affirmant que cela porte atteinte à la liberté d'expression garantie par la Constitution.

On vous explique

Le VPN, ce héros !

Même si les restrictions concernant l'accès aux réseaux sociaux ont été levées hier, s'il y en a bien un qui a «save the day», c'est le VPN. Qui est donc ce «héros» ? Abréviation de Virtual Private Network, un VPN crée, en fait, une connexion sécurisée. Il vous offre une couche supplémentaire de confidentialité et d'anonymat afin que vous puissiez :

Cacher votre activité sur internet et votre emplacement pour éviter toute surveillance (en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics)

Contourner la censure en ligne et naviguer librement sur internet

Télécharger des torrents en toute sécurité sans limitation de vitesse

= Débloquer les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, etc.

Un VPN est un outil de sécurité essentiel pour protéger votre vie privée en ligne. Sans VPN, votre connexion Internet peut être facilement détectée et surveillée par d'autres personnes. Il s'agit notamment de votre historique de navigation, des fichiers téléchargés, de vos coordonnées bancaires en ligne et de vos mots de passe.

Pire encore, tout peut être retracé jusqu'à votre appareil grâce à votre adresse de protocole Internet (IP). Votre adresse IP révèle votre emplacement physique et peut être utilisée pour vous localiser en temps réel. C'est comme si vous envoyez des cartes postales : tout le monde peut lire le message et voir votre nom et votre adresse.

Mais lorsque vous êtes connecté à un VPN, votre activité sur Internet est cryptée et votre véritable adresse IP est masquée. Personne ne peut voir qui vous êtes ou ce que vous faites, pas même les fournisseurs d'accès Internet (FAI), les autorités ou les hackers.

Au lieu d'utiliser des cartes postales, vous envoyez désormais un message privé ultrasécurisé que seul le destinataire peut lire. Il n'y a ni adresse ni nom de l'expéditeur. Si quelqu'un d'autre essaie de jeter un coup d'oeil, il ne verra qu'un mélange d'informations cryptées.

Que cache un VPN ?

L'utilisation d'un VPN cache votre véritable adresse IP et crypte votre connexion internet. Mais à quoi ressemble l'utilisation d'un VPN dans la vie réelle ?

Votre historique de navigation est privé - Un VPN cache votre historique de navigation et de recherche à votre fournisseur d'accès internet (FAI). La seule chose que le FAI peut voir est votre trafic crypté qui se dirige vers le serveur VPN.

Vous pouvez modifier votre localisation en ligne - Votre adresse IP révèle votre emplacement physique. Avec un VPN, vous pouvez vous connecter à un serveur dans un autre pays et accéder au contenu local (comme Netflix US, l'actualité en ligne et les sites torrent).

Vos activités sur internet restent anonymes - Un VPN zéro log garantit la confidentialité de vos activités sur le web. Il est idéal pour les fans du torrenting et du P2P.

Contourner la censure

Des dizaines de pays à travers le monde censurent des contenus définis parce qu'ils ne correspondent pas à leurs convictions politiques ou religieuses. Si vous prévoyez de voyager dans un pays qui impose une forte censure Internet (comme la Chine), vous aurez besoin d'un VPN pour vous aider à contourner ces restrictions. Sans cette technologie, des tâches simples comme la recherche sur Google ou la mise à jour de votre statut Facebook seraient pratiquement impossibles. Un VPN vous aide à débloquer ces sites et à protéger vos données.

En dehors de cela, vous pouvez également utiliser un VPN pour contourner les parefeux que l'on trouve le plus souvent dans les réseaux de bureaux ou des écoles.

Quelques VPN gratuits :

CyberGhost

NordVPN

TOTALVPN

Surfshark

ExpressVPN

Résumé des étapes pour l'installation d'un VPN (voir les étapes sur l'express.mu) :

Trouver le fournisseur de VPN adéquat sur Play Store, par exemple

Télécharger l'application VPN

Procéder à l'installation du VPN

Il se connectera

Pour voir si l'opération est une réussite, vous aurez une petite clé qui s'affichera en haut de votre écran

Orbot

Vous pouvez aussi utiliser Orbot, qui est un projet de serveur proxy de logiciel libre et gratuit pour fournir l'anonymat sur Internet aux utilisateurs du système d'exploitation Android, iOS et MacOS. Il agit comme une instance du réseau Tor sur de tels appareils et permet le routage du trafic à partir du navigateur Web, du client de messagerie, du programme cartographique, etc. d'un appareil, via le réseau Tor, garantissant l'anonymat de l'utilisateur.