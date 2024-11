Ile Maurice: Sherry Singh et les autres suspects libérés sous caution

«Singh is King», commentaient des internautes, qui suivaient sur les lives lancés par les médias dans le sillage de sa libération sous caution. Si, sur ordre de la cour, qui lui a ordonné de ne pas s'adresser aux journalistes, il a gardé le silence, il affichait néanmoins le sourire. Sherry Singh a tout même dû attendre plusieurs heures hier avant de savoir s'il allait pouvoir rentrer chez lui...

Alors qu'ils y avaient été conduits vers 14 heures, ce n'est qu'à 19 h 30 que l'ancien CEO de Mauritius Telecom âgé de 48 ans ainsi que les quatre autres suspects - Jamirouddin Yeadally, 38 ans, Kaviraj Ramjhuria, 52 ans, Nadeem Varsally, 43 ans, et Leevy Frivet, 43 ans - ont obtenu la remise en liberté conditionnelle devant la week-end/Bail and Remand Court. Ils avaient été arrêtés dans l'affaire Missie Moustass, vendredi et ils ont passé la nuit en cellule.

Les cinq suspects sont provisoirement accusés d'avoir eu recours à l'«utilisation d'un faux profil» et d'avoir enfreint la loi relevant de la «prohibition of acts of terrorism». Il est reproché à Sherry Singh d'avoir utilisé délibérément et illégalement un faux compte au nom de «Missie Moustass» sur les réseaux sociaux pour publier des vidéos fabriquées ou modifiées, contenant des enregistrements audios d'individus, dans l'intention de causer du tort. Sherry Singh et les autres suspects étaient représentés par Meᣵ Urmila Boolell, Shameer Hussenbocus, Nikhil Boolell, Jean-Claude Bibi, Rouben Mooroongapillay et Lovena Sowkhee.

Il faut savoir qu'à leur comparution en cour, l'enquêteur a objecté à leur remise en liberté, évoquant le risque d'ingérence avec les témoins et de manipulation de preuves. La séance a toutefois été marquée par un cafouillage sur la position du State Law Office (SLO) hier après-midi.

Après l'objection de la police à la remise en liberté des cinq suspects, le SLO a été sollicité pour donner son avis. Cependant, ce n'est qu'à 15 h 15 que son représentant a indiqué avoir pris connaissance du dossier et a demandé à la magistrate Zeenat Cassamally un délai jusqu'à 18 heures. Heure à laquelle le représentant n'était toujours pas présent.

Peu après 18 h 30, le SLO a finalement indiqué n'avoir aucune objection à la demande des suspects. La magistrate a alors ratifié la décision, écartant ainsi l'objection de la police. Le montant des cautions sera fixé demain et les suspects devront toutefois respecter les conditions fixées par la cour. Le portable de Nadeem Varsally ainsi que son laptop sont toujours en possession des enquêteurs.

Plainte de Gooljaury

Rappelons que c'est jeudi, dans le sillage de la diffusion des dernières bandes sonores de Missie Moustass, y compris celle où l'on pouvait entendre pour la première fois Kobita Jugnauth, que Sherry Singh et les autres suspects ont été inquiétés. L'épouse du Premier ministre sortant s'adressait apparemment à sa cousine et avouée Shamila Sonah-Ori sur un sujet qui ne la concernait nullement : l'affaire sniffing. Durant la nuit du même jour, vers 3 heures du matin, la Special Striking Team (SST) d'Ashik Jagai débarquait à Astor Court.

Selon un témoin, les hommes d'Ashik Jagai ont enfoncé les shutters du bâtiment et sont montés au dernier étage, là où se trouve le bureau de One Moris de Sherry Singh. Les portes et shutters de son bureau ont aussi été forcés. Une perquisition y a eu lieu, les armoires et les tiroirs défoncés à l'aide d'outils. Tous les contenus ont été vidés, éparpillés et laissés sur place. Or, rien de compromettant n'a été retrouvé, apprend-on. Les policiers recherchaient, selon nos sources, des vidéos ou autres supports informatiques liés aux audios de Missie Moustass.

Vendredi matin, d'autres bandes sonores de Missie Moustass toujours relatives, entre autres, aux révélations de sniffing, apparaissaient sur YouTube. On pouvait y entendre les voix de Kobita et Pravind Jugnauth, parmi d'autres protagonistes. Après que le gouvernement a bloqué l'accès aux réseaux sociaux, des membres de la SST procédaient à l'arrestation de Sherry Singh et de ses collaborateurs.

On apprenait ensuite, dans l'après-midi, d'une déclaration de Me Urmila Boolell, l'avocate de l'ex-CEO de MT, au journaliste de Channel News, Taariq Dooreemeah, que l'arrestation de Sherry Singh faisait suite à une déposition de Rakesh Gooljaury... Ce dernier est celui qui l'aurait formellement associé à Missie Moustass.

On apprenait par la même occasion qu'un certain Yasin Bhuglow, ancien collaborateur de Sherry Singh, aurait fait cette «révélation» à Rakesh Gooljaury. Bhuglow aurait vu les collaborateurs de Singh s'affairer sur des ordinateurs. Cependant, nous confie une source, ces derniers ne faisaient que travailler sur les projets politiques de One Moris. Toujours est-il que Bhuglow aurait alors accompagné Rakesh Gooljaury jeudi matin, à 3 heures, non pas à un poste de police de la localité mais au bureau de la SST.

C'est à partir de cette déposition que Sherry Singh et ses collaborateurs seront arrêtés vendredi après-midi et interrogés par la SST. Ils seront détenus dans des cellules de différents postes de police avant d'être ramenés aux Casernes centrales hier matin. Pour ensuite être présentés en cour et finalement, libérés, malgré l'objection de la police...