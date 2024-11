Algérie: Université d'Alger 3 - Orientation vers la formation spécialisée dans plusieurs domaines

Alger — L'Université d'Alger 3 "Ibrahim Sultan Cheibout" (Dely Ibrahim), a ouvert plusieurs ateliers à travers ses facultés dans le cadre de l'orientation vers la formation spécialisée à double diplôme dans plusieurs domaines, a affirmé le recteur de l'Université, M. Khaled Rouaski.

S'exprimant en marge de la signature d'une convention de coopération entre l'Agence APS et l'Université d'Alger 3, M. Rouaski a précisé que cette convention connait une "grande dynamique", avec l'ouverture de plusieurs ateliers, notamment "des cours du soir à travers ses différentes facultés".

"L'université accueille ainsi plus de 700 journalises de différents médias en tant qu'étudiants dans diverses spécialités" et ce "dans le cadre de l'orientation de l'université vers la formation spécialisée à double diplôme dans les domaines de l'information et le sport, l'information et l'économie, la communication et les sciences politiques, en vue de former des journalistes spécialisés".

Le recteur a fait savoir que l'Université d'Alger 3 a lancé, pour la deuxième année consécutive, des cours en langue anglaise pour les étudiants en journalisme, à même, a-t-il dit, "d'impulser une nouvelle dynamique à la presse nationale", précisant que la première promotion sortira l'année prochaine et que le nombre d'étudiants inscrits dans les deux premières promotions est de 360.

%

Il a également mis en avant que cette même dynamique que connaît la Faculté des sciences de l'information et de la communication s'étend aux autres facultés de l'université d'Alger 3, à l'instar de l'Institut de l'éducation physique, qui a obtenu l'année passée le label du premier Institut numérique, avec le passage cette année à la gestion numérique des structures, ce qui a conduit à la conclusion de partenariats avec plusieurs clubs sportifs de renom, et a permis à plus de 10.000 étudiants d'adhérer aux différents groupes académiques encadrés par des doctorants, outre, les stages pratiques pour les étudiants de l'Institut.

La Faculté des sciences économiques participe également à cet élan, en menant, selon le même responsable, "une expérience pionnière dans les groupes spécialisés pour atteindre les spécialités de demain, à travers la maitrise de l'informatique et des langues", ainsi que la création de "nouvelles spécialités comme la gestion de la bourse".

Dans le même contexte, M. Rouaski a rappelé la convention signée entre l'université d'Alger 3 et l'université d'Alger 1, afin de former les étudiants en licence en informatique et licence en économie appliquée, offrant un double diplôme pour les étudiants s'engageront dans les spécialités de la bourse, ce qui portera, a-t-il dit, "le nombre des double diplôme de l'université d'Alger 3 à quatre, dont trois entre ses propres facultés et un avec l'université d'Alger 1, outre, les diplômes à double compétence, à l'instar de la diplomatie économique".

Il a souligné que cette formation est à même de soutenir le développement des compétences des journalistes algériens et d'améliorer leur de maitrise dans des domaines techniques spécialisés.

Evoquant la contribution de l'université au soutien de l'économie nationale, M. Rouaski a rappelé "les réalisations accomplies par le Centre d'appui à l'entrepreneuriat, où 170 étudiants ont été formés dans le cadre des projets de micro-entreprises", avec "des diplômes permettant aux étudiants d'accéder à la création de leurs propres entreprises".

Concernant la convention signée avec l'APS, le recteur a déclaré que ce partenariat représente "une première étape en attendant sa transformation en une convention stratégique liant la formation universitaire et l'expérience de terrain offerte par l'APS aux enseignants et étudiants".

La convention a été signée par le Directeur général de l'APS, M. Samir Gaid et le recteur de l'Université d'Alger 3, afin de définir les axes de partenariat pour échanger les expertises entre les deux parties ainsi que pour réaliser des projets et des programmes de développement communs.