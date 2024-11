Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de voeux de nombreux rois et présidents de pays frères et amis à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, dans lesquels ils ont mis en avant la solidité des relations bilatérales et le niveau de partenariat stratégique entre l'Algérie et leurs pays, appelant de leurs voeux le renforcement de ces relations au mieux des intérêts communs et en faveur de la sécurité et de la stabilité internationales.

Dans ce cadre, le président russe, M. Vladimir Poutine, a adressé un message de vœux au président de la République, dans lequel il a souligné que les relations russo-algériennes avaient atteint le niveau du partenariat stratégique approfondi, se disant "convaincu que leur développement à l'avenir répondra aux intérêts fondamentaux de nos peuples et ouvrira des perspectives pour assurer la sécurité et la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient".

Adressant ses vœux au président de la République, le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, a souligné que "l'amitié entre Alger et Rome nourrit un dialogue intense et une coopération fructueuse dans plusieurs domaines d'intérêt commun". Se réjouissant de "la solidité exceptionnelle de cette relation", M. Mattarella a assuré que les deux parties "continueront de promouvoir les perspectives de paix, de stabilité et de prospérité, au mieux des intérêts de toute la région méditerranéenne, qui constitue un axe central en cette période dramatique marquée par des conflits violents et des tensions croissantes".

%

De son côté, le Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud, et le prince héritier Mohammed ben Salmane, ont adressé des messages de vœux au président de la République, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien "davantage de progrès et de prospérité".

Le président de la République a également reçu un message de vœux de son homologue chinois, M. Xi Jinping, dans lequel il a souligné "la profondeur de l'amitié traditionnelle liant les deux pays, d'un point de vue stratégique à long terme".

Le président chinois a réaffirmé "sa disposition à travailler de concert avec Monsieur le Président pour consolider l'amitié et la confiance mutuelles et approfondir la coopération dans tous les domaines".

Le président de la République a aussi reçu les voeux de son homologue égyptien, M. Abdel Fattah al-Sissi, qui a salué "les relations historiques solides et les liens de fraternité unissant l'Egypte et l'Algérie", réaffirmant son engagement constant à "promouvoir les relations bilatérales privilégiées et à les développer dans tous les domaines en poursuivant la coordination et la concertation au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples frères".

De son côté, le président iranien, M. Masoud Pezeshkian, a adressé ses voeux au président de la République, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, affichant "la disposition de se son pays à raffermir et consolider les relations et la coopération entre les deux pays à tous les niveaux".

Le président cubain, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez a, lui aussi, adressé ses voeux au président de la République, réitérant "la volonté de son pays de continuer à renforcer les relations historiques d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre les deux pays".

Dans son message de voeux au président de la République, le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, M. Abdel Fattah al-Burhan, a adressé ses meilleurs voeux de "succès et de prospérité" au peuple algérien, affirmant "l'attachement du Soudan à la poursuite de la coopération afin de hisser les relations bilatérales au mieux des intérêts des deux peuples frères".

Pour sa part, le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, a souligné, dans son message de voeux, "le rôle prépondérant de l'Algérie dans la mission de maintien de la paix et de la stabilité, à travers son siège au Conseil de sécurité des Nations unies", saluant l'attachement de l'Algérie et de l'Allemagne à "échanger étroitement sur cette question", ainsi que leur volonté de "renforcer et d'approfondir leur coopération dans des domaines clés".

Dans son message de voeux au président de la République, le président de l'Afrique du sud, M. Matamela Cyril Ramaphosa, a réaffirmé "sa volonté d'aller de l'avant pour renforcer et consolider les liens d'amitié privilégiés entre les deux pays".

La présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu, a, elle aussi, adressé un message de voeux au président de la République, à cette occasion, appelant de ses voeux "le développement des relations anciennes et multidimensionnelles entre les deux pays et leur extension à de nouveaux domaines au mieux des intérêts des deux pays".

Dans son message de voeux au président de la République, le président du Zimbabwe, M. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, a réaffirmé son engagement à "continuer à travailler étroitement avec Monsieur le Président en vue de renforcer, d'approfondir et d'étendre les liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays frères".

Dans le même sillage, le président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, a salué "le rôle actif et efficace de l'Algérie dans tous les fora internationaux, notamment à travers son mandat au Conseil de sécurité, ainsi que ses efforts constants pour l'unité du rang palestinien et la réalisation de la réconciliation palestinienne".

De son côté, le président indonésien, M. Prabowo Subianto, a mis en lumière la profondeur des relations entre l'Algérie et son pays, tandis que le Roi de Belgique, M. Philippe Léopold Louis Marie, a souligné l'importance du développement des liens d'amitié entre l'Algérie et la Belgique.

Le président portugais, M. Marcelo Rebelo de Sousa a, quant à lui, affirmé sa disponibilité à "œuvrer de concert avec Monsieur le président de la République, pour le développement des relations d'amitié et de coopération économique dans tous les domaines, au mieux des intérêts supérieurs des peuples algérien et portugais".

Dans un message au président de la République, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, le Roi de Suède, Carl XVI Gustaf, a adressé ses voeux de progrès et de prospérité au peuple algérien.

Pour sa part, le président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, a mis en avant, dans son message, "la dynamique des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie", insistant sur "importance de les renforcer davantage aux niveaux bilatéral et multilatéral".

Le président de la République a également reçu un message de vœux du président de la République démocratique populaire de Corée, M. Kim Jong-un, qui a affirmé "sa conviction profonde quant à la croissance et au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays".

Pour sa part, le Premier ministre libanais, M. Najib Mikati, a adressé ses vœux à cette occasion, affirmant "son engagement à renforcer les relations fraternelles au mieux des intérêts des deux peuples et pays frères".

Le président sahraoui, M. Brahim Ghali, a, lui aussi, adressé ses vœux au président de la République, soulignant "le soutien constant de l'Algérie aux luttes légitimes à travers le monde, en accord avec les principes de la Révolution du 1er Novembre, la Charte et les résolutions des Nations unies et l'Acte constitutif de l'Union africaine".

Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Hussein Ibrahim Taha, a, lui aussi, adressé ses vœux au président de la République, saluant le rôle central et historique de l'Algérie au sein de cette organisation et dans le renforcement de l'action islamique commune, saluant "l'intérêt porté par le président de la République à la promotion de la solidarité entre les enfants de la nation musulmane".

Le président de la République a, par ailleurs, reçu des messages de vœux du président tchèque, M. Petr Pavel, de la présidente de la Confédération suisse, Mme Viola Amherd, et du président de l'Irlande, M. Michael Higgins, qui ont tous adressé leurs vœux de progrès et prospérité à l'Algérie et affirmé "leur engagement à développer les relations bilatérales".