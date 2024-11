Tunisie: Le Cetime et Novation City Sousse - Plateformes de R&D pour le futur des startups tunisiennes

Le Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques (Cetime), en partenariat avec Novation City, organise une journée dédiée à l'innovation, le 5 novembre 2024, à la Technopole de Sousse. Sous le thème « Le CRT du Cetime : une Plateforme de R&D au profit des Startups », cet événement met en avant l'importance de la recherche et développement (R&D) pour le développement des jeunes entreprises tunisiennes.

L'événement vise à promouvoir la R&D en tant que levier essentiel pour le succès des startups tunisiennes. Cette initiative mettra en lumière le rôle du Centre de Ressources Technologiques (CRT) du Cetime, conçu pour fournir aux jeunes entreprises des outils et un accompagnement technique en matière de prototypage et d'ingénierie.

La matinée sera consacrée à un séminaire au sein du siège de Novation City, avec plusieurs panels abordant les enjeux actuels et les perspectives de la R&D pour les startups en Tunisie. Des représentants de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (Apii), du Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie (Crmn), et de clusters industriels comme Elentica et Mécatronic, seront présents pour partager leur expertise et leur vision du secteur. L'après-midi, les participants pourront visiter le CRT afin de découvrir de près les équipements et installations technologiques avancées mises à disposition des entreprises.

%

Cet événement est l'occasion pour les startups et les entrepreneurs de bénéficier d'un réseau d'experts et de ressources technologiques pour accélérer leur croissance. Le CRT, implanté à Sousse, propose une plateforme unique pour le prototypage rapide, le test de produits, et la mise en production. Il s'adresse particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, mais également aux institutions académiques. Grâce à une plateforme mécanique de pointe et des procédés de fabrication additive métallique, le CRT permet le prototypage à grande vitesse. En parallèle, une plateforme électronique pour l'assemblage et le test des cartes électroniques et des PCB est également disponible.

La mission du Cetime, placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des PME, va bien au-delà du simple soutien technologique. Créé en 1982, le centre est un pilier pour les entreprises tunisiennes souhaitant développer leur compétitivité industrielle. Avec ses cinq pôles d'expertise couvrant la mécanique, l'électricité, l'électronique, la métrologie et l'énergie, et fort de 14 laboratoires de contrôle, le Cetime offre une gamme étendue de services incluant des analyses, des essais et des formations.

Novation City, quant à elle, joue un rôle clé dans le soutien des startups et des entreprises innovantes en Tunisie. Située à Sousse, cette technopole est conçue pour dynamiser le secteur technologique en offrant un environnement propice à la croissance des entreprises émergentes. Outre des espaces de coworking favorisant les échanges entre entrepreneurs, chercheurs et experts, Novation City propose des programmes d'incubation et d'accélération, ainsi que des services de conseil et de formation.

L'objectif de cette journée est double : sensibiliser les entreprises aux bénéfices de la R&D et renforcer les liens entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Le CRT se positionne ainsi comme un catalyseur d'innovation, en aidant les startups à accéder à des ressources avancées, et à collaborer avec des experts et des institutions pour développer leurs projets.