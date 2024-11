Tunisie: Tozeur en Deuil - Décès d'Abderrazak Cheraït, figure du tourisme et de la politique locale

Abderrazak Cheraït, ancien maire de Tozeur, écrivain et fondateur du Parti de la voix de la République, est décédé ce dimanche 3 novembre 2024 à l'âge de 87 ans. Homme de convictions et pionnier du tourisme saharien, il a consacré sa vie à la mise en valeur du patrimoine tunisien, à l'engagement social et politique, ainsi qu'à la promotion d'un tourisme durable et respectueux des traditions locales.

Né en 1937 à Tunis, il laisse derrière lui un héritage varié et profond, qui a marqué aussi bien le monde politique que le développement du tourisme saharien.

Abderrazak Cheraït a débuté son engagement politique dès 1954 en créant la première cellule destourienne, un engagement qu'il a poursuivi toute sa vie, en militant pour les droits et les causes nationales et sociales. Particulièrement actif en France, il a fondé l'Union des étudiants arabes, apportant une voix à la diaspora arabe et développant des réseaux de solidarité.

Maire de Tozeur entre 1995 et 2008, il a contribué à transformer l'oasis en un centre touristique et culturel incontournable. Sous sa direction, Tozeur a connu un essor notable grâce à des projets d'infrastructures hôtelières et à des aménagements urbains. Ses efforts ont également porté sur la préservation du patrimoine local, permettant à la ville de conserver son authenticité tout en devenant un pôle touristique majeur.

Après la révolution tunisienne, en 2011, Cheraït a fondé le Parti de la voix de la République, légalement reconnu le 30 mai de la même année. En 2014, il est élu député à l'Assemblée des représentants du peuple pour la circonscription de Tozeur, où il a poursuivi ses actions en faveur du développement de sa région natale.

Outre ses contributions politiques et économiques, Abderrazak Cheraït était aussi un homme de lettres. En 2002, il a publié "Abou el Kacem Chebbi", un hommage à l'illustre poète originaire de Tozeur, puis, en 2010, Les enfants du divin, les Allahistes, un ouvrage sur le dialogue et la tolérance entre les religions monothéistes.

L'équipe de Snipe La Presse présente ses sincères condoléances à la famille d'Abderrazak Cheraït.

Paix à son âme