Congo-Kinshasa: Sénat - Installation officielle des membres des bureaux des commissions permanentes et du Comité de Conciliation et Arbitrage de la 4ème législature

Sous la conduite de Jean-Michel Sama Lukonde, Président de la chambre haute du Parlement, les Sénateurs, réunis en plénière au Palais du Peuple le vendredi 1er novembre dernier, ont procédé à la mise en place définitive et à l'installation officielle des membres des bureaux des commissions permanentes et du Comité de conciliation et Arbitrage du Sénat pour cette 4ème législature.

Cette installation officielle intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par le Bureau Sama Lukonde qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence, de la représentation provinciale ainsi que de la représentativité des femmes.

À cet effet, après éclatement en commissions ayant eu chacune des échanges et discussions approfondies en son sein et entre ses membres, la plénière a pris acte de la composition de chacune et a adopté l'occupation des postes de direction des commissions permanentes du Sénat comme suit :

1. L'UDPS avec Lodi Emongo Jules chapeaute la Commission politique, administrative, juridique et Droits humains.

2. La Commission des relations avec les institutions provinciales et entités territoriales décentralisées est présidée par « Les rénovateurs » Vangu Kisongo Baby

3. La présidence de la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance est assurée par » l'Alternative républicaine » avec Vunabandi Kanyamiyigo Célestin

4. La Commission des relations extérieures porte à sa tête un membre de « Bâtissons le Congo » en la personne de Christophe Lutundula Apala Pen'Apala

5. L'opposition s'est vue attribuer la présidence de la Commission socioculturelle, genre, famille et enfants qui est assurée par Christine Mwando Katepa

6. La Commission Défense, sécurité et frontières, passe sous la présidence de A7 avec Mpanda Kabangu José

7. Bahati Tito Arlette, l'AFDC et Alliés prend la présidence de la Commission Environnement, Développement durable, Ressources naturelles et Tourisme.

8. La Commission Infrastructures et Aménagement du Territoire est, quant à elle, présidée par la « Dynamique Agissons » à travers Nikomba Sabangu Madeleine

9. La Commission suivie et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques passe sous la houlette de » Consolidons les acquis » avec Lwanga Munkela Faustin.

10. Enfin, le Comité de Conciliation et Arbitrage est présidé par » Le Peuple d'abord » à travers le doyen Mukamba Kadiata Nzemba Jonas.

Signalons qu'avec cette mise en place, la Chambre haute du parlement peut désormais fonctionner en plein régime étant donné que son bureau peut convoquer la conférence des présidents et proposer le calendrier des matières de la session parlementaire. Une conférence des présidents que le président Jean-Michel Sama Lukonde promet de convoquer dès la semaine prochaine déjà.