Madagascar: Jiujitsu/Championnat du monde - Seize combattants en lice à Abu Dhabi

Madagascar sera bel et bien représenté aux championnats du monde de jiujitsu en gi à Abu Dhabi. La première vague de la délégation s'est envolée la nuit du vendredi.

Deuxième participation. Madagascar aligne seize combattants à la 16e édition des championnats du monde de jiujitsu en gi ou en kimono. Le World Professional Jiujitsu Championships s'étalera du 6 au 16 novembre à Abu Dhabi. Les dirigeants de la fédération malgache de jiujitsu, représentés par son président Johary Rakotozafy, son vice-président Alexandre Nirinarivelo, Alain Herilanto et son secrétaire général, Nicky Franck Mamitiana Diallo, ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Moustapha Marson, à son bureau jeudi.

Le ministère prendra en charge sept athlètes ainsi que le coach, en la personne du directeur technique national, Pay Rasamy Anoharana. Les sept athlètes financés par le ministère avaient déjà tous représenté le pays l'an passé. Deux d'entre eux sont du club Checkmat, en l'occurrence Andy Vola Manjaka Rasamy Anoharana et Nofy Mica Chuk Hen Shun Rakotobe, tous deux élus meilleurs combattants au championnat de Madagascar.

Le club Guerreros bénéficiera, pour sa part, de deux billets, représenté par Zo Aina Tsilavina Randriamanga et Toavina Tafita Rafidinomena. Zo Aina avait été classé quatrième, éliminé en demi-finale lors de la précédente édition du mondial.

Meilleure performance

Deux autres sont du club One Tribe, en l'occurrence Tsinjofiniavana Rakotomaria et Fifaliana Andrianjaka Rakotondralambo, des habitués aux compétitions internationales. Et le septième combattant financé est Mikaia Ranaivotsimba du Southside.

« Le ministère exige une obligation de résultats aux combattants », a souligné l'équipe de la fédération reçue par le patron de la Place Goulette. Neuf autres combattants autofinancent leur participation. Cinq d'entre eux sont du Checkmat, à savoir Willy, Chakif, Nomasy, Tsiresy et Aiky, et quatre autres du Guerreros, notamment Adriano, Christian, Tsivery et Andry. La première vague, composée de ces quatre combattants du Guerreros, a déjà quitté le pays la nuit du vendredi.

L'unique fille, Nofy Chuk Hen Shun Rakotobe, âgée de 17 ans, devrait partir au plus tard mardi, car elle entrera en premier en lice au championnat dédié aux jeunes. Ces sélectionnés avaient été détectés durant les nombreux tournois d'envergure nationale de cette saison. À leur deuxième participation, les porte-fanions de la Grande Île viseront mieux, c'est-à-dire le podium.